رفع 29 طن مخلفات صلبة وقمامة من الميدان والكورنيش بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تمكن مجلس مدينة الأقصر، من رفع أكثر من 29 طن مخلفات صلبة وقمامة من شوارع المحافظة والحدائق والميادين العامة عقب إنتهاء أجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه يتم إطلاق حملات نظافة ورفع قمامة من الشوارع حتي ليلة العيد، ويستمر عمال النظافة في عملهم طوال أيام العيد ويتم رفع كافة المخلفات بعد إنتهاء اليوم الأخير للعيد فوراً.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر،أن عمال النظافة ومعدات المجلس رفعت أطنان القمامة خلال أيام العيد الثلاثة وأمس السبت، وذلك من كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج الأقصري وميدان المحطة والكورنيش بالكرنك وغيرها من أماكن إحتفالات المواطنين.

وأكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه يجري العمل بصورة يومية علي تجميل وتزيين شوارع المحافظة، حيث ينتشر عمال النظافة صباحاً ومساءاً كخلية نحل لتجميلها، وذلك بناءاً علي توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لتجميل المدينة أمام الاهالي والسائحين.

وناشد رئيس مجلس مدينة الأقصر، كافة المواطنين بأنه فى حالة وجود أى قمامة فى المدينة أو أى شكاوى بخصوص النظافة بضرورة ابلاغ سلطات المدينة ورؤساء الاحياء لسرعة ازالة المخلفات والحفاظ علي نظافة مدينة الأقصر .