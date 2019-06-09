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ردا على تصريح "صواريخ فوتوشوب".. وزير خارجية إيران لأمركيا: سنرى فى المستقبل

الأحد، 09 يونيو 2019 03:38 م
ردا على تصريح "صواريخ فوتوشوب".. وزير خارجية إيران لأمركيا: سنرى فى المستقبل جواد ظريف
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ردا على تصريحات براين هوك المبعوث الأمريكى الخاص بإيران، بأن القوة العسكرية الإيرانية والصاروخية "فوتوشوب" قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف: "سنرى ذلك في المستقبل".

وبحسب وكالة إيرنا قال ظريف، إن سياسات واشنطن لم تستهدف إيران فحسب، وإنما تستهدف العالم بأسره.

وبالأمس قال الممثل الخاص لوزير الخارجية الأمريكية لشؤون إيران والمستشار الأعلى لشؤون السياسة فى وزارة الخارجية الأمريكية، براين هوك، إن النظام الإيرانى يلجأ للفبركة الاعلامية.

ونشرت الخارجية الأمريكية مقطع فيديو لهوك على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قالت فيه "براين هوك يفضح الفبركة الإعلامية التي يمارسها النظام الإيرانى لخلق انطباع زائف عن قدراته العسكرية، مثل تحرير صور على "فوتوشوب" لإظهار تزايد قوته الصاروخية، والإدعاء بصناعة طائرات مقاتلة جديدة من خلال نشر صور مُحرّفة لطائرات قديمة".


جواد ظريف

ايران

فوتوشوب

الصواريخ الايرانية

براين هوك

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