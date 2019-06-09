رئيس وزراء الهند يصل سريلانكا فى إطار جولته الخارجية الأولى منذ إعادة انتخابه

كولومبو (أ ش أ)

وصل رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى اليوم الأحد، إلى سريلانكا فى زيارة قصيرة ضمن جولته الخارجية الأولى التى يقوم بها منذ إعادة انتخابه مؤكدا على سياسة "الجوار أولا" التى تتبعها الهند.



وذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن رئيس الوزراء السريلانكى رانيل ويكريمسينجه كان فى استقبال رئيس الوزراء الهندي لدى وصوله إلى المطار، مضيفة أنه من المقرر أن يعقد مودي محادثات مع الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا وقادة المعارضة.



وتوجه مودى إلى العاصمة السريلانكية كولومبو عقب انتهاء زيارته - أمس - إلى جزر المالديف التى تعهد رئيسها الجديد إبراهيم محمد صليح بعلاقات أوثق مع نيودلهى خلافا للسياسة التي انتهجها سلفه عبد الله يمين المؤيدة لبكين.



ومن المخطط أن يعود رئيس الوزراء الهندى إلى نيودلهى فى وقت لاحق اليوم. وكانت أخر زيارة قام بها إلى سريلانكا فى مايو عام 2017.

يذكر أن ميل سريلانكا والمالديف نحو الصين، التى تسعى لتوسيع نفوذها فى منطقة المحيط الهندى، يشكل مصدر قلق للهند.