سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 10:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء الهند يصل سريلانكا فى إطار جولته الخارجية الأولى منذ إعادة انتخابه

الأحد، 09 يونيو 2019 09:54 ص
رئيس وزراء الهند يصل سريلانكا فى إطار جولته الخارجية الأولى منذ إعادة انتخابه رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى
كولومبو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى اليوم الأحد، إلى سريلانكا فى زيارة قصيرة ضمن جولته الخارجية الأولى التى يقوم بها منذ إعادة انتخابه مؤكدا على سياسة "الجوار أولا" التى تتبعها الهند.


وذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن رئيس الوزراء السريلانكى رانيل ويكريمسينجه كان فى استقبال رئيس الوزراء الهندي لدى وصوله إلى المطار، مضيفة أنه من المقرر أن يعقد مودي محادثات مع الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا وقادة المعارضة.


وتوجه مودى إلى العاصمة السريلانكية كولومبو عقب انتهاء زيارته - أمس - إلى جزر المالديف التى تعهد رئيسها الجديد إبراهيم محمد صليح بعلاقات أوثق مع نيودلهى خلافا للسياسة التي انتهجها سلفه عبد الله يمين المؤيدة لبكين.


ومن المخطط أن يعود رئيس الوزراء الهندى إلى نيودلهى فى وقت لاحق اليوم. وكانت أخر زيارة قام بها إلى سريلانكا فى مايو عام 2017.
يذكر أن ميل سريلانكا والمالديف نحو الصين، التى تسعى لتوسيع نفوذها فى منطقة المحيط الهندى، يشكل مصدر قلق للهند.

 


الهند

سريلانكا

رئيس وزراء الهند

العلاقات الهنديه السريلانكيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. تعرف على فوائد عصير الليمون

فيديو معلوماتى.. تعرف على فوائد عصير الليمون

محمد صلاح يقفز للمركز الثانى فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

محمد صلاح يقفز للمركز الثانى فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

مطران وأسقف.. تعرف على معاني الرتب الكنسية العليا والفروق بينها

مطران وأسقف.. تعرف على معاني الرتب الكنسية العليا والفروق بينها

كنترولات الثانوية العامة تتسلم نموذج إجابة اللغة العربية استعدادا للتصحيح

كنترولات الثانوية العامة تتسلم نموذج إجابة اللغة العربية استعدادا للتصحيح

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اعرف كيف تؤثر الرياضة على صحتك وعلى قلبك

اعرف كيف تؤثر الرياضة على صحتك وعلى قلبك

أجراس الكاتدرائية تدق معلنة بدء قداس عيد العنصرة برئاسة البابا تواضروس

أجراس الكاتدرائية تدق معلنة بدء قداس عيد العنصرة برئاسة البابا تواضروس

البرتغال ضد هولندا فى نهائى دوري الأمم الأوروبية الليلة

البرتغال ضد هولندا فى نهائى دوري الأمم الأوروبية الليلة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

لو مش بتدخن.. اعرف سبب الكحة اللى بتجيلك عند الاستيقاظ صباحا

لو مش بتدخن.. اعرف سبب الكحة اللى بتجيلك عند الاستيقاظ صباحا

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

"جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

"جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة