رئيس مدينة أبوصوير : تسلمنا 1036 طلب تقنين أراضى زراعية و1936 مبانى

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال سيد النخيلى رئيس مركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، أنه خلال شهور قليلة وتحديدا نهاية هذا العام سيتم حل كافة مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة وتوابعها من القرى حيث تم الإنتهاء من أعمال إنشاء محطة الرفع بالمدينة لتوصيل مياه الشرب إلى المناطق المحرومة بالقرى التابعة للمدينة، وتم الإنتهاء من إنشاء محطة رفع على مساحة 400 متر، وتسليم 3 مواقع جديدة لإنشاء 3 محطات صرف جديدة وتم تحديد الأماكن لبدء العمل وإحدى هذة المواقع بجوار موقع الوحدة المحلية للمركز والمدينة وموقعين بمحطة السلام بمساحة 400 متر لكل محطة.

وأشار سيد النخيلى إلى إن هناك العديد من المشروعات التى تمت على أرض الواقع بمدينة أبوصوير ومنها محطة مياه المنايف والتى أنهت مشكلة نقص مياه الشرب التى كان يعانى منها عدد كبير من المواطنين فى قرى المدينة، كما تم حل مشكلة الإنارة بقرية المنايف، حيث تم زرع 13 عمود كهرباء خلف محطة الضغط العالى للقضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى بالإضافة إلى محطة مياه الكيلو 7 بالقرية، وتعتبر المحطة الثانية من بين أربع محطات تم إنشاؤهم فى المحافظة خلال الفترة الماضية، كما تم مد خط مياه 5 بوصة لمنطقة ترعة 5 القبلية بنفس القرية، وتعديل مسار إحلال وتجديد خط مياه الشرب من كوبرى7 وحتى كوبرى 4 بطول 7 كيلومتر حتى كوبرى السماكين وكوبرى 10 حتى طريق راشد سليمان .

وأكد النخيلى على أنة تم تقديم إعانات لـ 4000 سيدة بالمدينة من غير القادرين من خلال حملة طرق الابواب بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة كما تم إنشاء 11 مشروعا للمرأة الريفية بقرية السبع آبار الغربية، و2 مشروع للأسر المنتجة بقرية أبوصوير، وتدريب كوادر تشرف على المشروع الفرنسى للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحسمة الجديدة أبوصوير البلد أبوصوير المحطة والمنايف، بهدف توفير رعاية طبية جيدة للأهالى فى هذه المناطق، واستخراج 180 كارتا تكافل وكرامة بدائرة المركز، و90 كارت تضامن اجتماعى للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ونفعل المشاركة المجتمعية داخل المدينة، حيث شاركت جمعية الخلفاء الراشدين بالوصفية بمعرض للمنتجات وحضر افتتاح المعرض وزيرة التضامن الإجتماعى تحت رعاية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية.

وأوضح سيد النخيلى أن تم تقديم 1036 حالة تقنين أراضى الزراعية وتم الإنتهاء من 540 حالة ، وجارى بحث الحالات المتبقية لتقنين الصالح منها حسب القانون، كما تم تقديم 1936 حالة تقنين مبانى زراعية وت الإنتهاء من 360 حالة وجارى الإنتهاء من باقى الملفات.

وتابع رئيس مدينة أبوصويرأنة تم توفيربدائل للأكشاك التى كانت تعوق مسار توسيع مزلقانات السكة الحديد، حيث نسعى إلى تطوير المزلقانات داخل المدينة وفى القرى ومنها مزلقان الواصفية ومزلقان أبوصويرالبلد بالتنسيق مع السكة الحديد، ومتابعة إنشاء محطة المياه العكرة بالمستقبل، ورصف طريق سامى سعد، وتطويرالمركز الطبى بأبوصوير.