سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 04:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنى سويف يكلف العمداء بوضع لوحات إرشادية للطلاب بجداول الامتحانات

الأحد، 09 يونيو 2019 03:45 م
رئيس جامعة بنى سويف يكلف العمداء بوضع لوحات إرشادية للطلاب بجداول الامتحانات امتحانات جامعة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،اليوم الأحد،عدداً من  لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية الطب البشرى،وذلك لمتابعة سير وانتظام الامتحانات بالكلية.

وشملت الزيارة تفقد قاعة التصحيح الإلكتروني  وغرف الكنترول ،ووحدة تجهيز الإمتحانات،وذلك عقب إستئناف العمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار منصور حسن إلى ضرورة توافر كافة الاستعدادات من وسائل الدفاع المدني والرعاية الطبية، وجميع سبل الراحة للطلاب خلال تأديتهم للامتحانات، ووضع لوحات إرشادية واضحة للطلاب توضح جداول الامتحانات،وأرقام الجلوس، مشددا على تطبيق كافة الضوابط وقواعد الامتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب.

يذكر أن رئيس الجامعة تفقد على هامش الزيارة مركز تطوير التعليم الطبى،وبعض المدرجات تحت الإنشاء،ومشرحة المستشفى الجامعى.

جامعة بنى سويف (1)
رئيس جامعة بنى سويف 
جامعة بنى سويف (2)
رئيس جامعة بنى سويف 

 

جامعة بنى سويف (4)
رئيس جامعة بنى سويف 

 ‏


جامعه بنى سويف

امتحانات الدراسات العليا

كليه الطب البشرى

التصحيح الالكترونى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

سوبر كورة يكشف أولى صفقات الأهلى الصيفية

سوبر كورة يكشف أولى صفقات الأهلى الصيفية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة