رئيس جامعة بنى سويف يكلف العمداء بوضع لوحات إرشادية للطلاب بجداول الامتحانات

بنى سويف أيمن لطفى

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،اليوم الأحد،عدداً من لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية الطب البشرى،وذلك لمتابعة سير وانتظام الامتحانات بالكلية.

وشملت الزيارة تفقد قاعة التصحيح الإلكتروني وغرف الكنترول ،ووحدة تجهيز الإمتحانات،وذلك عقب إستئناف العمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار منصور حسن إلى ضرورة توافر كافة الاستعدادات من وسائل الدفاع المدني والرعاية الطبية، وجميع سبل الراحة للطلاب خلال تأديتهم للامتحانات، ووضع لوحات إرشادية واضحة للطلاب توضح جداول الامتحانات،وأرقام الجلوس، مشددا على تطبيق كافة الضوابط وقواعد الامتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب.

يذكر أن رئيس الجامعة تفقد على هامش الزيارة مركز تطوير التعليم الطبى،وبعض المدرجات تحت الإنشاء،ومشرحة المستشفى الجامعى.



رئيس جامعة بنى سويف



رئيس جامعة بنى سويف



رئيس جامعة بنى سويف

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