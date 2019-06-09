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رئيس جامعة بنها يصدر قرارات تعيينات جديدة.. تعرف عليها

الأحد، 09 يونيو 2019 06:31 م
رئيس جامعة بنها يصدر قرارات تعيينات جديدة.. تعرف عليها الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عددا من قرارات التعيين الجديدة، التى نصت على تعيين الدكتور محمد سعد اسماعيل الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية التربية الرياضية وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتجديد تعيين الدكتور عزت فرج الخياط الأستاذ المتفرغ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة مديرا لمركز التعليم الإلكتروني المدمج بالجامعة، وتجديد تكليف الدكتور جمال عبدالرحيم سوسة الأستاذ بكلية الطب البيطرى مشرفا عاما على المدن الجامعية.

وتضمنت قرارات رئيس الجامعة، تجديد تكليف الدكتور سيد عبد الونيس عبدالله المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بشبرا مشرفا عاما على المدينة الجامعية بشبرا، وتجديد تكليف الدكتور أيمن سمير الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية الطب البيطرى للعمل مديرا لمركز الابتكار وريادة الأعمال، وتجديد تكليف الدكتورة منار حسنى عبدالحميد المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها للعمل نائبا لمدير مركز الإبتكار وريادة الأعمال ، وتكليف أمينة انور أمين عام الجامعة الأسبق للعمل مستشارا ماليا لرئيس الجامعة، وتجديد تكليف سامة أبوالخير مدير عام العلاقات الثقافية السابق للعمل منسقا لقطاع العلاقات الثقافية والبعثات للدراسات العليا والبحوث.

 كما شملت القرارات أيضا تكليف وائل فؤاد على أخصائي حاسب آلى أول للقيام بمهام مدير عام أمانة مجالس الجامعة ولحين صدور قرار آخر، وتكليف مصطفى عبدالرحمن أبو الدهب أخصائي شئون مالية أول للقيام بمهام مدير عام كلية التجارة ولحين صدور قرار أخر، وتكليف رأفت عبدالعزيز عبدالله أخصائي شئون تعليم أول للقيام بمهام مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا ولحين صدور قرار آخر، وتكليف رمضان على محمد كبير أخصائيين شئون مالية للقيام بمهام مدير عام الإدارة العامة للحسابات والموازنة ولحين صدور قرار آخر، وتكليف مجدى على لاشين اخصائى تطبيق نظم ولوائح أول للقيام بمهام مدير عام الإدارة العامة لشئون أعضاء هيئة التدريس ولحين صدور قرار آخر.

 

 

 


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