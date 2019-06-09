سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 01:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجنة فتيات المنطقة السادسة بمدينة نصر

الأحد، 09 يونيو 2019 12:42 م
رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجنة فتيات المنطقة السادسة بمدينة نصر رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجنة فتيات المنطقة السادسة بمدينة نصر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى فتيات.
 
وزار رئيس جامعة الأزهر معهد فتيات المنطقة السادسة بمدينة نصر، حيث تفقد لجان امتحانات القسم الأدبى فتيات فى مادة القرآن الكريم والحديث.
 
وأكد  ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لامتحان الثانوية الأزهرية المعلنة، بالنسبة للطالبات والمشرفين والمراقبين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة. 
 
ونبه رئيس جامعة الأزهر، خلال جولته باللجان على أهمية تهيئة المناخ الملائم للطالبات لمساعدتهن على أداء امتحانهن في سهولة ويسر، موجها المشرفين والمراقبين بمعاملة الطالبات معاملة حسنة وتوفير كل ما يلزم حتى يتحقق لهن الراحة الكاملة داخل اللجان. 
 
ووجه الطالبات بضرورة الابتعاد عن الغش، مؤكدا أن طلاب وطالبات الأزهر قدوة ونموذج يتطلع إليه جميع شباب الوطن، وطالبهن بالجد والاجتهاد والتفوق.
 
واطمأن رئيس جامعة الأزهر من خلال سؤال الطالبات عن المشاكل أو العقبات التى تواجههن خلال أدائهن الامتحان، مشجعًا لهن بقوله: "جامعة الأزهر في انتظاركن في أبهى صورها"، متمنيا لهن التوفيق والنجاح والتفوق.
 
وفى نهاية زيارته للمعهد قام رئيس جامعة الأزهر بالتأكد من كفاءة أجهزة الإنذار وكشف كافة وسائل الغش داخل لجان الثانوية الأزهرية، إضافة لتواجد فريق طبي بمقر لجان الامتحانات.
 
رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الشيخ عبد الحميد عبد الفتاح السنباطى، رئيس لجنة فتيات المنطقة السادسة بمدينة نصر. 
 
يشار إلى أن امتحانات الثانوية الأزهرية تستمر حتى 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154.954 طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103.067 طالب فى القسم الأدبى، و51.887 طالب فى القسم العلمى، إضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.
 
 
IMG-20190609-WA0000
 
 
IMG-20190609-WA0001
 
 
IMG-20190609-WA0002
 
 
IMG-20190609-WA0003
 
 
IMG-20190609-WA0004
 
 
IMG-20190609-WA0005
 
 
IMG-20190609-WA0006
 
 
IMG-20190609-WA0007
 
 
IMG-20190609-WA0008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية

محمد المحرصاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدء اللجنة الثانية لطلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية بامتحان مادة الحديث

الأحد، 09 يونيو 2019 12:00 م

بدء اللجنة الأولى لطلاب "أدبى" الثانوية الأزهرية بامتحان القرآن الكريم

الأحد، 09 يونيو 2019 09:13 ص

فيديو.. طلاب الثانوية الأزهرية: الامتحانات صعبة وحلمنا ضاع

السبت، 08 يونيو 2019 01:37 م

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

السبت، 08 يونيو 2019 12:55 م

بدء اللجنة الثانية لطلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمى بالجبر والهندسة الفراغية

السبت، 08 يونيو 2019 11:56 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على الزمالك خروج جنش من معسكر المنتخب لخوض مباريات الدورى

اتحاد الكرة يعرض على الزمالك خروج جنش من معسكر المنتخب لخوض مباريات الدورى

لقطات من حفل زفاف "كريس برات" نجم سلسلة " Guardians of the galaxy"

لقطات من حفل زفاف "كريس برات" نجم سلسلة " Guardians of the galaxy"

الأهلى يلجأ للمحكمة الرياضية فى أزمة مؤجلات الدورى.. مجلس الخطيب يطلب التحكيم الدولى بسبب غياب تكافؤ الفرص واللعب النظيف.. 4مطالب حمراء على مائدة الجبلاية.. واجتماع طارئ باتحاد الكرة للرد على بيان المارد الأحمر

الأهلى يلجأ للمحكمة الرياضية فى أزمة مؤجلات الدورى.. مجلس الخطيب يطلب التحكيم الدولى بسبب غياب تكافؤ الفرص واللعب النظيف.. 4مطالب حمراء على مائدة الجبلاية.. واجتماع طارئ باتحاد الكرة للرد على بيان المارد الأحمر

أخطرها فقدان الخدمات العامة.. "تشريعية النواب" تشدد عقوبة "لصوص النفقة"

أخطرها فقدان الخدمات العامة.. "تشريعية النواب" تشدد عقوبة "لصوص النفقة"

شاهد فى دقيقة.. الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب

شاهد فى دقيقة.. الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب

تلسكوب يلتقط صورة مذهلة لكويكب مزدوج أثناء مروره بالأرض

تلسكوب يلتقط صورة مذهلة لكويكب مزدوج أثناء مروره بالأرض

تعرف على ترتيب هازارد بقائمة الأغلى عبر التاريخ بعد انتقاله لريال مدريد

تعرف على ترتيب هازارد بقائمة الأغلى عبر التاريخ بعد انتقاله لريال مدريد

وصول جثمان قسمت رشدي اباظة إلى مسجد نصر الدين تمهيدا لصلاة الجنازة

وصول جثمان قسمت رشدي اباظة إلى مسجد نصر الدين تمهيدا لصلاة الجنازة

بعيد عن مراكز التجميل.. 6 خطوات منزلية تعيد للبشرة نضارتها وجمالها

بعيد عن مراكز التجميل.. 6 خطوات منزلية تعيد للبشرة نضارتها وجمالها

محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر

محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر

أزمة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب الراتب السنوي

أزمة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب الراتب السنوي

صورة جديدة تستعرض لحظة هبوط المركبة اليابانية Hayabusa2 على سطح كويكب

صورة جديدة تستعرض لحظة هبوط المركبة اليابانية Hayabusa2 على سطح كويكب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة