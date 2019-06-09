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رئيس الوزراء الجزائرى السابق يمثل للتحقيق أمام القضاء فى قضايا فساد

الأحد، 09 يونيو 2019 06:04 م
رئيس الوزراء الجزائرى السابق يمثل للتحقيق أمام القضاء فى قضايا فساد محكمة
أ ش أ

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مثل أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري السابق، بعد ظهر اليوم الأحد، أمام قاضي التحقيق بمحكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، مجددا للتحقيق معه في قضايا فساد مالي إبان توليه منصبه.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ مثل اليوم أيضا أمام نفس المحكمة.

وكان أويحيى وزوخ قد مثلا رفقة عدد من المسؤولين الآخرين أمام وكيل الجمهورية الذي استدعاهم منتصف مايو الماضي في إطار مواصلة التحقيقات في إطار التحقيق في قضية رجل الأعمال علي حداد.

كما ينتظر أن يمثل أمام ذات المحكمة، عدد آخر من الوزراء والمسؤولين وإطارات من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ورجال الأعمال، من بينهم رجل الأعمال محي الدين طحكوت الذي مثل أيضا مع أفراد من عائلته أمام المحكمة ذاتها، في قضايا تتعلق بمنح امتيازات لشركة (سيما موتورز) التي يملكها طحكوت.

ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مثل العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين أمام القضاء الجزائري للتحقيق معهم في قضايا فساد.


الجزائر

عبد العزيز بوتفليقة

القضاء الجزائرى

قضايا فساد

رئيس الوزراء الجزائرى السابق

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