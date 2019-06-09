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رئيس المكسيك يدافع عن الاتفاق الموقع مؤخرا مع واشنطن بشأن وقف تدفق اللاجئين

الأحد، 09 يونيو 2019 10:03 م
رئيس المكسيك يدافع عن الاتفاق الموقع مؤخرا مع واشنطن بشأن وقف تدفق اللاجئين الرئيس المكسيكى اندريس مانويل لوبيز اوبرادور
أ ش أ

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دافع الرئيس المكسيكى اندريس مانويل لوبيز اوبرادور، عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا مع واشنطن بشأن وقف تدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

 

وقال اوبرادور - في كلمة ألقاها في حشد من مواطنيه في مدينة "تيخوانا" الواقعة على الحدود الشمالية للمكسيك - إن هذا الاتفاق من شأنه أن يوفر الحماية لحقوق المهاجرين، كما أنه يحافظ أيضا على العلاقات الودية القائمة مع الولايات المتحدة.

 

ونقل راديو "صوت أمريكا" عن اوبردور قوله "إن المكسيك كانت تستعد، وهى مترددة، لفرض تعريفات جمركية انتقامية ضد واشنطن حال إخفاق المفاوضات بين الطرفين في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة".

 

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الأمريكي - المكسيكي، الذي أعلن يوم أمس الأول الجمعة بعد مفاوضات بين الطرفين بواشنطن استمرت 3 أيام، أدى إلى تفادي تنفيذ تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الواردات المكسيكية للولايات المتحدة بنسبة 5 في المائة، حيث ينص هذا الاتفاق على قيام المكسيك بنشر عدة آلاف من قوات الحرس الوطني على حدودها مع جواتيمالا لوقف تدفق اللاجئين للولايات المتحدة.

 


امريكانالمكسيك

الرئيس المكسيكى

مهاجرون

الولايات المتحدة

ترامب

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