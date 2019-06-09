رئيس الرقابة المالية يوقف الشركة العالمية للسمسرة 30 يوما بسبب مخالفات

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم (666) لسنة 2019، والمتضمن في مادته الأولى وقف الشركة العالمية للسمسرة في الأوراق المالية، عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفة المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ فى 2 سبتمبر لعام 2018.

وحدد عمران، بحسب القرار المنشور على شاشة البورصة، توقيت تفعيل قرار وقف نشاط الشركة العالمية للسمسرة في الأوراق المالية، لمدة 30 يوماً تبدأ من اليوم الأحد الموافق 9 يونيو حتى يوم الاثنين الموافق 8 يوليو.