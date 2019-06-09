سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 12:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس الرقابة المالية يوقف الشركة العالمية للسمسرة 30 يوما بسبب مخالفات

الأحد، 09 يونيو 2019 11:13 ص
رئيس الرقابة المالية يوقف الشركة العالمية للسمسرة 30 يوما بسبب مخالفات الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم (666) لسنة 2019، والمتضمن في مادته الأولى وقف الشركة العالمية للسمسرة في الأوراق المالية، عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفة المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ فى 2 سبتمبر لعام 2018.
 
وحدد عمران، بحسب القرار المنشور على شاشة البورصة، توقيت تفعيل قرار وقف نشاط الشركة العالمية للسمسرة في الأوراق المالية، لمدة 30 يوماً تبدأ من اليوم الأحد الموافق 9 يونيو حتى يوم الاثنين الموافق 8 يوليو. 
 
 

أخبار البورصة

البورصة

بورصة

العالمية للسمسرة

محمد عمران

الرقابة المالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب

شاهد فى دقيقة.. الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب

تلسكوب يلتقط صورة مذهلة لكويكب مزدوج أثناء مروره بالأرض

تلسكوب يلتقط صورة مذهلة لكويكب مزدوج أثناء مروره بالأرض

تعرف على ترتيب هازارد بقائمة الأغلى عبر التاريخ بعد انتقاله لريال مدريد

تعرف على ترتيب هازارد بقائمة الأغلى عبر التاريخ بعد انتقاله لريال مدريد

بعيد عن مراكز التجميل.. 6 خطوات منزلية تعيد للبشرة نضارتها وجمالها

بعيد عن مراكز التجميل.. 6 خطوات منزلية تعيد للبشرة نضارتها وجمالها

محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر

محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر

أزمة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب الراتب السنوي

أزمة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب الراتب السنوي

صورة جديدة تستعرض لحظة هبوط المركبة اليابانية Hayabusa2 على سطح كويكب

صورة جديدة تستعرض لحظة هبوط المركبة اليابانية Hayabusa2 على سطح كويكب

وزير الشباب والرياضة لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 إنجاز وإعجاز وإبهار انتظرونا.. أشرف صبحى: استادات عالمية وشاشة عملاقة للافتتاح بشركة عالمية ورؤية مصرية.. و«تذكرتى» والـ«داتا بيز» عنوان الاستادات بالدورى

وزير الشباب والرياضة لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 إنجاز وإعجاز وإبهار انتظرونا.. أشرف صبحى: استادات عالمية وشاشة عملاقة للافتتاح بشركة عالمية ورؤية مصرية.. و«تذكرتى» والـ«داتا بيز» عنوان الاستادات بالدورى

اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع الكاف لمد القيد الأفريقى حتى 5 أغسطس دون غرامات

اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع الكاف لمد القيد الأفريقى حتى 5 أغسطس دون غرامات

فيديو معلوماتى.. تعرف على فوائد عصير الليمون

فيديو معلوماتى.. تعرف على فوائد عصير الليمون

محمد صلاح يقفز للمركز الثانى فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

محمد صلاح يقفز للمركز الثانى فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

مطران وأسقف.. تعرف على معاني الرتب الكنسية العليا والفروق بينها

مطران وأسقف.. تعرف على معاني الرتب الكنسية العليا والفروق بينها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة