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رئيس البرلمان: "هيومان رايتس" منظمة مسيسة تسعى لهدم الأنظمة وتنحاز للإرهاب

الأحد، 09 يونيو 2019 02:13 م
رئيس البرلمان: "هيومان رايتس" منظمة مسيسة تسعى لهدم الأنظمة وتنحاز للإرهاب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

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قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن منظمة هيومان رايتس ووتش، مُسيسة وخالفت ميثاق إنشاءها، مشيرًا إلى أنها تأسست على أنها تسعى للإصلاح فأصبحت منظمة تسعى لهدم الأنظمة، وشاركت بأشكال كثيرة فى هدم العديد من الأنظمة، ولها برنامجا واضحا ومحددا ضد استقرار الدول، وتنحاز تقاريرها للإرهاب.

 

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن المشكلة ليست فى هذة المنظمة فقط، بل فيمن يمدها بالتقارير المضللة فى الداخل والخارج، مؤكدًا أن كل الشرفاء لا يعبأون بهذا التقرير، متابعًا: "أنصح بعدم تضييع وقتنا فى قراءة مثل هذه التقارير، أهل سيناء شرفاء وعبروا عن وطنيتهم فى كثير من المواقف، وهم ظهير حقيقى وقوى للجيش والشرطة".

 

جاء ذلك فى رده على النائب مصطفى بكرى، الذى ألقى بيان عاجل حول المعلومات المضللة التى نشرتها المنظمة فى تقرير لها عن الأوضاع فى سيناء، مؤكدًا أن هذا التقرير لا يصدر إلا عن تنظيم إرهابى، مطالبهم بالنظر إلى حقوق الشهداء، كما يزعمون بالنظر إلى حقوق الإنسان، متابعًا: "انظروا إلى مئات الأطفال أبناء الشهداء الذين كانوا حول الرئيس فى عيد الفطر، قبل أن تزعموا اهتمامكم بحقوق الإنسان".

 

وأضاف "بكرى" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، أن تقرير المنظمة يشوه الحقائق بشكل يستهدف الدولة المصرية، متابعًا: "رسالتنا من داخل البرلمان أننا نرفض كل ما جاء فى هذا التقرير، ونؤكد أن أهل سيناء شرفاء ويعلمون العالم الوطنية".


البرلمان

مجلس النواب

الجلسة العامة

سيناء

هيومان رايتس

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