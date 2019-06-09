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رئيس أوكرانيا السابق يؤكد استعداده لشغل منصب رئيس الحكومة فى حال فوز حزبه بالانتخابات

الأحد، 09 يونيو 2019 07:00 م
رئيس أوكرانيا السابق يؤكد استعداده لشغل منصب رئيس الحكومة فى حال فوز حزبه بالانتخابات رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو
أ ش أ

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أعرب رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو عن استعداده لشغل منصب رئيس حكومة البلاد إذا فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم،الأحد، عن بوروشينكو قوله - ردا على سؤال حول مدى استعداده لشغل منصب رئيس الحكومة - "نعم إذا فزنا في الانتخابات"، فيما لم يؤكد بوروشينكو ما إذا كان سيقبل المقعد النيابي أو سيرفض التفويض بعد الانتخابات.

وقدم بوروشينكو، في وقت سابق خلال مؤتمر حزب (التضامن الأوروبي)، الذي كان حتى نهاية مايو يسمى كتلة بترو بوروشينكو، قائمة أول 10 مرشحين للحزب بالإضافة له.. فيما يركز برنامج حزب بوروشينكو على الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي.


اوكرانيا

رئيس أوكرانيا السابق

بيترو بوروشينكو

الانتخابات الاوكرانية

اوروبا

الاتحاد الاوروبى

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