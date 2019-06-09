سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 07:13 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس ألبانيا يلغى الانتخابات البلدية.. ورئيس الوزراء يرفض القرار

الأحد، 09 يونيو 2019 07:04 ص
رئيس ألبانيا يلغى الانتخابات البلدية.. ورئيس الوزراء يرفض القرار الرئيس الألبانى إيلير ميتا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر الرئيس الألبانى إيلير ميتا إلغاء الانتخابات البلدية المقررة فى نهاية يونيو الجاري، فيما رفض رئيس الوزراء "الاشتراكي" إدى راما القرار، متمسكا بالاستحقاق الانتخابى فى موعده.

 

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن الرئيس ميتا قوله - فى رسالة نشرتها الرئاسة اليوم الأحد إن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة وتقوض أى إمكانية لفتح مفاوضات انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

 


بدوره، سارع رئيس الوزراء إلى إعلان رفضه قرار الرئيس ميتا، مؤكدا - خلال مهرجان انتخابى فى جنوب البلاد - أن الانتخابات ستجرى فى 30 يونيو والأكثرية الاشتراكية مصممة على المضى حتى النهاية فى إصلاح القضاء لأن هذا الأمر حاسم لمستقبل ألبانيا الأوروبي.

 


وتمثل المحكمة الدستورية المؤسسة الوحيدة القادرة على الفصل فى هذا الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء، لكنها تم حلها بسبب عملية الإصلاح القضائى الجذرى التى شرعت ألبانيا بتطبيقها تحت إشراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 


وتنظم المعارضة - منذ شهرين - تظاهرات احتجاجية للمطالبة باستقالة إدى راما، الذى يتولى منصب رئيس الوزراء منذ 2013، كما أنها ترفض المشاركة فى الانتخابات البلدية.


إيلير ميتا

ألبانيا

أخبار ألبانيا

الانتخابات البلدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مظاهرات فى ألبانيا تطالب باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

الأحد، 09 يونيو 2019 12:00 ص

صور.. مظاهرات فى ألبانيا تطالب باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

السبت، 08 يونيو 2019 08:46 م

صور.. مسلمو ألبانيا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 07:03 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. إصابة 20 شخصا فى تحرك قطار باتجاه خاطئ باليابان.. زلازل فى ألبانيا تلحق أضرارا ببعض المنازل.. البرق يضىء سماء مكة المكرمة.. والأمطار تتدفق من جبالها

الأحد، 02 يونيو 2019 12:00 ص

خمس إصابات فى 6 زلازل فى ألبانيا وتضرر بعض المنازل

السبت، 01 يونيو 2019 10:59 ص

صور..احتجاجات فى ألبانيا للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

السبت، 11 مايو 2019 09:00 م

النمسا تدعم بدء مفاوضات انضمام ألبانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبى

السبت، 27 أبريل 2019 01:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

"جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

ظهور مميز للحيتان القاتلة على سطح المياه.. شوف الصور

ظهور مميز للحيتان القاتلة على سطح المياه.. شوف الصور

يخلق من الشبه أربعين.. شاهد شبيهة ميلانيا ترامب وفى أزياء متماثلة

يخلق من الشبه أربعين.. شاهد شبيهة ميلانيا ترامب وفى أزياء متماثلة

1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط

1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط

فيديو.. كليب "ناسينى ليه" لتامر حسنى يقترب من 50 مليون مشاهدة

فيديو.. كليب "ناسينى ليه" لتامر حسنى يقترب من 50 مليون مشاهدة

ظهور أنيق للعائلة الملكية الدنماركية فى حفل عيد ميلاد الأمير يواكيم.. صور

ظهور أنيق للعائلة الملكية الدنماركية فى حفل عيد ميلاد الأمير يواكيم.. صور

بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس

بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس

التأمين الصحى: الرعاية الطبية بالمدارس لطلاب امتحانات الثانوية بالمجان

التأمين الصحى: الرعاية الطبية بالمدارس لطلاب امتحانات الثانوية بالمجان

قتل 60 امرأة ويعترف بـ90 فى 14 ولاية.. اعرف قصة السفاح الأمريكى العجوز

قتل 60 امرأة ويعترف بـ90 فى 14 ولاية.. اعرف قصة السفاح الأمريكى العجوز

أرملة الشهيد أحمد المنسى: ترك لنا إرثا من الفخر.. وعلينا الوقوف خلف قواتنا المسلحة

أرملة الشهيد أحمد المنسى: ترك لنا إرثا من الفخر.. وعلينا الوقوف خلف قواتنا المسلحة

ديكتاتورية أردوغان عرض متواصل.. تركيا تعزل 13 عضوا فى لجنة الانتخابات

ديكتاتورية أردوغان عرض متواصل.. تركيا تعزل 13 عضوا فى لجنة الانتخابات

كيف تدخل المال القطرى فى نشر مقالات تحريضية للإخوان فى الصحف الغربية؟.. الدوحة مولت شراء مساحات بعدد من المنابر الأجنبية للسماح لقيادات الجماعة ببث تحريضهم.. وخبراء: يخدمون مصالح "الحمدين" بطريقة غير مباشرة

كيف تدخل المال القطرى فى نشر مقالات تحريضية للإخوان فى الصحف الغربية؟.. الدوحة مولت شراء مساحات بعدد من المنابر الأجنبية للسماح لقيادات الجماعة ببث تحريضهم.. وخبراء: يخدمون مصالح "الحمدين" بطريقة غير مباشرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة