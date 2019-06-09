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ديكتاتورية أردوغان عرض متواصل.. تركيا تعزل 13 عضوا فى لجنة الانتخابات

الأحد، 09 يونيو 2019 12:07 ص
ديكتاتورية أردوغان عرض متواصل.. تركيا تعزل 13 عضوا فى لجنة الانتخابات أردوغان
كتب محمد تهامى زكى

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طالت مقصلة الرئيس التركى أردوغان أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أعلنت السلطات التركية عزل 13 مسؤولا فى اللجنة العليا للانتخابات، قبل نحو 3 أسابيع من انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، كبرى المدن التركية، المقرر إجراءها 23 يونيو القادم.

 

ووفقا لبوابة العين الإماراتية، ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، مساء أمس الأول، أن السلطات فتحت تحقيقا تأديبيا مع هؤلاء المسؤولين، بعد مزاعم بشأن تورطهم فى مخالفات وقعت أثناء الانتخابات الأولى فى إسطنبول التى تمت أواخر مارس الماضى، التى خسرها مرشح أردوغان على يلدريم، أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو.

 

كما حققت حكومة أردوغان مع 43 آخرين من أعضاء اللجنة، تحت مزاعم اتصالات مع فتح الله جولن، أبرز معارضى أردوغان.

 

وذكرت الصحيفة أن أردوغان يرتعد خوفا من خسارة إسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا، فاستغل قبضته الديكتاتورية وأجبر اللجنة على إعادة الانتخابات فى مخالفة لكل القيم الديمقراطية والأعراف القانونية الدولية

 


اردوغان

قمع اردوغان

اسطنبول

انتخابات بلدية اسطنبول

ديكتاتورية اردوغان

تركيا

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