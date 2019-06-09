سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 07:11 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

دعوات للتظاهر فى هونج كونج ضد مشروع قانون يتيح تسليم المتهمين للصين

الأحد، 09 يونيو 2019 06:28 ص
دعوات للتظاهر فى هونج كونج ضد مشروع قانون يتيح تسليم المتهمين للصين رئيس الصين
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال منظمون للمظاهرات فى هونج كونج إنهم يتوقعون خروج نصف مليون شخص على الأقل غدا الأحد للمشاركة فى احتجاجات تطالب الحكومة بإلغاء مشروع قانون مقترح سيسمح بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم.

 

ورفعت لجنة ممثلة للجماعات المؤيدة للديمقراطية فى هونج كونج من تقديرها لعدد المشاركين المحتمل وتأمل حاليا فى أن تكون مظاهرة الغد الأكبر فى يوم واحد منذ 2003 عندما نجحت احتجاجات مماثلة فى إجبار الحكومة على التخلى عن قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بالأمن القومي.

 

وسينظم المحتجون مسيرة تنتهى عند المجلس التشريعى حيث من المتوقع أن تبدأ المناقشات يوم الأربعاء على تعديلات جذرية مقترحة على القانون المعنى بتسليم الهاربين والمشتبه بهم. ومن المقرر أن يتم إقرار مشروع القانون بنهاية الشهر الجاري.

 

تأتى تلك الاحتجاجات بعد أسابيع من الضغوط المحلية والدولية المتنامية مما يعكس اتساع نطاق المعارضة لمشروع القانون إذ يقول كثيرون إنهم لا يثقون فى النظام القضائى ولا الأجهزة الأمنية فى الصين.

 

وبلغ عدد المشاركين فى الاحتجاجات السابقة التى نظمت فى مايو مئة ألف شخص.

 

وأبدى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو ونظيراه البريطانى والألمانى معارضتهم لمشروع القانون كما التقى 11 مبعوثا من الاتحاد الأوروبى بالرئيسة التنفيذية لهونج كونج كارى لام للاحتجاج رسميا على المشروع.

 

وكررت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت مخاوف بلادها من مشروع القانون المطروح.

 

وقالت "الولايات المتحدة تراقب عن كثب وتشعر بالقلق من التعديلات التى اقترحتها الحكومة على القانون... مواصلة التعدى على سياسة ’دولة واحدة ونظامين’ يعرض للخطر الوضع الخاص المستقر لهونج كونج منذ فترة طويلة فى الشئون الدولية".


الصين

هونج كونج

تسليم المجرمين

أخبار الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد أزمة هواوى.. الصين تخطط لوضع نظام لحماية أمن التكنولوجيا

الأحد، 09 يونيو 2019 04:00 ص

هونج كونج تستعد لمظاهرات حاشدة غدا ضد مشروع قانون يتيح تسليم المتهمين للصين

السبت، 08 يونيو 2019 08:48 م

وزير الخزانة الأمريكى: الباب مفتوح لمزيد من المفاوضات التجارية مع الصين

السبت، 08 يونيو 2019 03:54 م

صعود وهبوط فى العلاقة بين أمريكا وخصومها.. ترامب بدأ حقبته بمهادنة روسيا والصين.. ومعاهدة القوى النووية والخلافات التجارية أشعلت نار التوتر.. ويسعى لفرض شروطه بعد تبرئته من تهمة الخيانة

السبت، 08 يونيو 2019 02:30 م

الصين تسجل 271 محمية طبيعية بحرية فى البلاد حتى نهاية العام الماضى

السبت، 08 يونيو 2019 08:56 ص

الصين تنظم معرض السلع والاستثمار لجنوب وجنوبى شرق آسيا ..الأربعاء المقبل

السبت، 08 يونيو 2019 08:50 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من انزلاق الصين وأمريكا إلى حرب باردة.. مسلمو أثينا يتمكنون من الصلاة فى مسجد بعد سنوات انتظار والافتتاح سبتمبر المقبل

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

"جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

ظهور مميز للحيتان القاتلة على سطح المياه.. شوف الصور

ظهور مميز للحيتان القاتلة على سطح المياه.. شوف الصور

يخلق من الشبه أربعين.. شاهد شبيهة ميلانيا ترامب وفى أزياء متماثلة

يخلق من الشبه أربعين.. شاهد شبيهة ميلانيا ترامب وفى أزياء متماثلة

1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط

1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط

فيديو.. كليب "ناسينى ليه" لتامر حسنى يقترب من 50 مليون مشاهدة

فيديو.. كليب "ناسينى ليه" لتامر حسنى يقترب من 50 مليون مشاهدة

ظهور أنيق للعائلة الملكية الدنماركية فى حفل عيد ميلاد الأمير يواكيم.. صور

ظهور أنيق للعائلة الملكية الدنماركية فى حفل عيد ميلاد الأمير يواكيم.. صور

بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس

بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس

التأمين الصحى: الرعاية الطبية بالمدارس لطلاب امتحانات الثانوية بالمجان

التأمين الصحى: الرعاية الطبية بالمدارس لطلاب امتحانات الثانوية بالمجان

قتل 60 امرأة ويعترف بـ90 فى 14 ولاية.. اعرف قصة السفاح الأمريكى العجوز

قتل 60 امرأة ويعترف بـ90 فى 14 ولاية.. اعرف قصة السفاح الأمريكى العجوز

أرملة الشهيد أحمد المنسى: ترك لنا إرثا من الفخر.. وعلينا الوقوف خلف قواتنا المسلحة

أرملة الشهيد أحمد المنسى: ترك لنا إرثا من الفخر.. وعلينا الوقوف خلف قواتنا المسلحة

ديكتاتورية أردوغان عرض متواصل.. تركيا تعزل 13 عضوا فى لجنة الانتخابات

ديكتاتورية أردوغان عرض متواصل.. تركيا تعزل 13 عضوا فى لجنة الانتخابات

كيف تدخل المال القطرى فى نشر مقالات تحريضية للإخوان فى الصحف الغربية؟.. الدوحة مولت شراء مساحات بعدد من المنابر الأجنبية للسماح لقيادات الجماعة ببث تحريضهم.. وخبراء: يخدمون مصالح "الحمدين" بطريقة غير مباشرة

كيف تدخل المال القطرى فى نشر مقالات تحريضية للإخوان فى الصحف الغربية؟.. الدوحة مولت شراء مساحات بعدد من المنابر الأجنبية للسماح لقيادات الجماعة ببث تحريضهم.. وخبراء: يخدمون مصالح "الحمدين" بطريقة غير مباشرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة