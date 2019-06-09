درجة الحرارة تصل إلى 51 فى العراق الإثنين المقبل

وكالات الأنباء

توقع رئيس المنبئين الجويين ومديرالهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى فى العراق، محمود عبد اللطيف، أن يسجل يوم الإثنين المقبل اعلى درجات الحرارة فى الصيف الحالى، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

قال عبد اللطيف فى حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تاريخ المناخ فى العراق يؤكد أن موجة الحر هذه الأيام لم يشهدها شهر يونيو على الاطلاق"، مبينا ان "درجات الحرارة فى الشهر الحالى هى الأقسى على مر التاريخ" ،وأوضح أن "خرائط تحليل الطقس العالمية، تتوقع أن يسجل يوم الإثنين 10 يونيو، أعلى درجات الحرارة فى المنطقتين الوسطى والجنوبية ونتوقع انخفاض قليل فى درجات الحرارة للمنطقتين الشمالية والوسطى يوم الأربعاء المقبل".

وتابع المنبئ الجوي، أن "درجات الحرارة ستستمر بالارتفاع فى المنطقة الجنوبية ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى فى خانقين والبصرة والعمارة إلى (51_52) درجة مئوية".

يذكر بأن درجات الحرارة وصلت فى العاصمة بغداد يوم الأربعاء 5 يونيو الى 47 درجة مئوية فيما سجلت البصرة درجة حرارة وصلت لـ49 درجة مئوية.