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دراسة: الممرضات أكثر عرضة لخطر الأرق المزمن واضطرابات النوم

الأحد، 09 يونيو 2019 11:24 ص
دراسة: الممرضات أكثر عرضة لخطر الأرق المزمن واضطرابات النوم الممرضات اكثر عرضه للأرق
أ ش أ

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أفادت دراسة جديدة بأن الممرضات في المراكز الطبية هن الأكثر عرضة للمعاناة من خطر الأرق المزمن، فضلا عن معاناتهم من أعراض اضطرابات النوم الشائعة.


وأوضح الدكتور "فرانسيس كريستيان"، الأستاذ في مركز العلوم الصحية بجامعة (أوكلاهوما) في الولايات المتحدة "فوجئنا بعدد الممرضات اللائي يعانين من اضطرابات النوم الشائعة، وأبرزها الأرق المزمن واضطراب عمل التحول".


وقد أظهرت النتائج المتوصل إليها إلى أن 49% من الممرضات اللاتى شاركن في الدراسة التي أجراها المركز الطبي التابع لجامعة (أوكلاهوما)، كان متوسط نومهم أقل من سبع ساعات فى الليلة، وكان متوسط وقت النوم ليلا هو 6.6 ساعات، وتم تحديد الأعراض التي تتفق مع الأرق المزمن في 31 % من الممرضات، وتم العثور على النعاس المفرط خلال النهار في 4.5 %، بينما أفاد 13 % باستخدام الأدوية للبقاء مستيقظين.

اضطراب النوم
اضطراب النوم


كانت الأعراض التي تشير إلى اضطراب عمل التحول موجودة في 31 % من الممرضات، وكان حوالي 18.5 % من الممرضات عرضة لخطر متوسط إلى شديد بسبب توقف التنفس أثناء النوم.


وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب النوم بأن ينام الكبار سبع ساعات أو أكثر في الليلة على أساس منتظم لتعزيز الصحة المثلى، واشتملت الدراسة على دراسة استقصائية على الإنترنت لألف و165 ممرضة في مركز طبي للرعاية الثالثية.


وقال كريستيان "الممرضون معرضون لخطر متزايد لاضطرابات النوم أثناء النوم مثل اضطراب عمل التحول"، مضيفا "إن يحدث الاعتراف حتى نتمكن من الفحص بشكل مناسب وإجراء تعديلات على الجدولة للمساعدة في تخفيف عبء اضطراب عمل التحول بين الممرضات".
 


توقف التنفس

اضطراب النوم

الارق المزمن

النعاس المفرط

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