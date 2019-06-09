حملة فورية لإيقاف أعمال بناء مخالف شرق الإسكندرية

وجاءت الحملة الفورية للتصدي للمخالفات ، حيث أسفرت عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع بورسعيد بالمعمورة البلد ، وذلك بناءا على قرار الإيقاف والتحفظ رقم 66 لسنة 2019 .

وتم خلال الحملة التحفظ علي عدد 61 لوح خشبي بأطوال مختلفه ، وعدد 3 شكائر أسمنت ، وتم تسليمها لوحدة الإزالة بالحى ، يأتي ذلك في إطار التصدي للمخالفات بشتى أنواعها وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف، في إطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.

من جهه أخرى، واصلت إدارة إشغال الطريق بحى المنتزة اول جهودها لازالة الإشغالات ومواجهة التعدى الصارخ على الطريق العام وذلك وفقا لتعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول وبمتابعة مدير ادارة أشغال الطريق والاعلانات .

حيث تم اليوم الأحد شن حملة بالتعاون مع إدارة الإيرادات وذلك لإزالة الاشغالات و تحصيل غرامات فورية وتم رفع الإشغالات ومطاردة الباعة الجائلين وإزالة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية والخشبية والكاوتش بالطريق العام وذلك بكلا من شارع ابن سلامة دربالة ، شارع جمال عبد الناصر مع شارع محمد نجيب، شارع مصطفى كامل - سيتى لايت ، شارع يوسف غالى ، شارع ، مسجد سيدى بشر بحرى ، شارع ملك حفنى قبلى ، مزلقان سيدى بشر ، شارع 15 قبلى سيدى بشر ، شارع محمد نايل.