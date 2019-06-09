الرئيسية تقارير مصرية حظر تدريس المعلمين فى الفصول التى يدرس بها أبنائهم للالتزام بالحيادية الأحد، 09 يونيو 2019 06:17 م الثانوية العامة كتب محمود طه حسين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطاب للمديريات التعليمية، من تدريس الأباء والأمهات من المعلمين فى الفصول التى يوجد بها أبنائهم لصالح العملية التعليمية. يأتى ذلك لدرء المفاسد وتحقيق الحيادية وعدم التحيز لطالب أو فئة من الطلاب دون غيرهم. وأكدت أنه فى حالة مخالفة تلك التعليمات سوف يتعرض الشخص المخالف للمساءلة القانونية. التربية والتعليم تدريس المعلمين لأبنائهم حظر تدريس المعلمين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة طالبة تتخلص من حياتها بعد مشاجرة مع أسرتها على تقسيم مواد الثانوية العامة الأحد، 09 يونيو 2019 05:48 م "أدبى الأزهر" بعد امتحانهم: نشعر بالغيرة من الاهتمام بطلاب الثانوية العامة الأحد، 09 يونيو 2019 04:10 م "اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة الاقتصاد.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر الأحد، 09 يونيو 2019 03:00 م مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق الأحد، 09 يونيو 2019 02:35 م طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يواصلون أداء امتحان اللغة العربية الأحد، 09 يونيو 2019 02:27 م محافظ الجيزة: انتظام امتحانات الثانوية العامة ولا شكاوى من الطلاب الأحد، 09 يونيو 2019 12:40 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟ أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟ 11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة المزيد من Trending Plus
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