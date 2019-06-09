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حريق يلتهم 5 منازل بأسيوط ونفوق عدد من رؤوس الماشية

الأحد، 09 يونيو 2019 04:28 م
حريق يلتهم 5 منازل بأسيوط ونفوق عدد من رؤوس الماشية حريق - ارشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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شب حريق بأحد أحواش الماشية، وامتد إلى 5 منازل متجاورة، مما تسبب فى نفوق ماشية وطيور، وإصابة شخصين بحالات اختناق، والسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر فى الأرواح.
 
تلقى العميد حمدى هاشم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بنشوب حريق بأحد أحواش المواشى، وامتداد السنة النيران لـ 5 منازل متجاورة .
 
وبإنتقال رجال الأمن وسيارة المطافئ والإسعاف لموقع البلاغ، وتبين صحة الواقعة ونشوب حريق، وأسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية والطيور واحتراق بعض أثاثات المنازل.
 
وتم السيطرة على النيران بمعرفة قوات الإطفاء، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية .
 

محافظه اسيوط

حريق منزل

امن اسيوط

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