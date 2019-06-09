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حجز دعوى عدم دستورية تعديلات قانون الاجراءات الجنائية لجلسة 6 يوليو للحكم

الأحد، 09 يونيو 2019 01:12 م
حجز دعوى عدم دستورية تعديلات قانون الاجراءات الجنائية لجلسة 6 يوليو للحكم المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة  بعدم دستورية المادة الاولي من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395 ،384 من قانون الاجراءات الجنائية لجلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.
 
كانت الدعوى التى حملت رقم 112  لسنة 39 دستورية جديدة والمطالبة بعدم دستورية المادة الاولي من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395 ،384 من قانون الاجراءات الجنائية.
 
وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا صدر أمر بإحالة متهم  بجناية إلى محكمة الجنايات  ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة  وورقة التكليف بالحضور  يكون للمحكمة  أن تحكم فى غيبته  ،  ويجوز  لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور" .
 
وتنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ،  يحدد رئيس  محكمة الإستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطيا حتى الإنتهاء من نظر الدعوى ، ولايسقط الحكم الغيابى سواء  فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور  من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى .
 
 
 

المحكمة الدستورية العليا

حجز دعوى عدم دستورية

قانون الاجراءات الجنائية

جلسة 6 يوليو

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