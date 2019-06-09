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حبس "مسجلين" شرعا فى سرقة سيارة مواطن بالتجمع 4 أيام

الأحد، 09 يونيو 2019 08:52 م
حبس "مسجلين" شرعا فى سرقة سيارة مواطن بالتجمع 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بالشروع فى سرقة سيارة مواطن بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم "عاصم. ف"، و"ولاء.ن"، مسجلين ف 3 قضايا سرقة بالإكراه.

 

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغاً من "م. ع"، يفيد بتمكنه من ضبط متهمين أثناء محاولتهم سرقة سيارته الخاصة، من أمام محل مسكنه، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة لكسر باب السيارة، وبسؤالهم اعترفوا بالشروع فى السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات اللازمة.

 

 


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