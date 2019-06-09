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حبس متهمين بسرقة حقائب السيدات بالتجمع الخامس 4 أيام

الأحد، 09 يونيو 2019 03:07 م
حبس متهمين بسرقة حقائب السيدات بالتجمع الخامس 4 أيام سرقة حقيبة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بسرقة حقائب السيدات بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "عارف. و "، "محمود م"، عاطلين، واعترفا المتهمين أمام النيابة، بخطفهم حقائب السيدات مستقلين دراجة بخارية.
 
ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغاً من إحدي السيدات، يفيد بقيام عاطلين بخطف حقيبتها أثناء سيرها بأحد الشوارع، مستقلين دراجه بخارية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، الخاصة بالمنطقة تم تحديد هوية المتهمين، وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

نيابة القاهرة الجديدة

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حقائب السيدات

حبس

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