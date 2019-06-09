حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل والده بمطواة بكفر شكر

القليوبية - نيفين طه

قرر أحمد الكاشف مدير نيابة كفر شكر بإشراف المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بالشروع فى قتل والده بمطواة، ما أصابه بجرح طعنى بالصدر، إثر خلافات بينهما.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر، بوصول المدعو " س. ا. م " 66 سنة، بالمعاش ومقيم بكفر كردى بدائرة المركز، مستشفى أسنيت العام، مصابا بجرح طعنى بالصدر من الجهة اليسرى.

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنه لوجود خلافات عائليه بينهما ورفضه إعطائه أموالا.

بعد تقنين الإجراءات تمكن الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفر شكر، من ضبط المتهم ويدعى " س.س.ا" 35 سنة، عاطل مقيم دائرة المركز.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة عبارة عن "مطواة" وتم التحفظ عليه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6 أحوال مركز كفر شكر، وأحيل المتهم إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.