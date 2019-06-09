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حاول الهرب بالقفز على سطح منزل فأصيب..

حبس عاطل وزوجته لاتجارهما بالمواد المخدرة فى الأميرية

الأحد، 09 يونيو 2019 10:02 م
حبس عاطل وزوجته لاتجارهما بالمواد المخدرة فى الأميرية حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الأميرية، حبس عاطل وزوجته لاتجارهما بالمواد المخدرة، حيث حاول المتهم الهروب بالقفز على سطح عقار مجاور ونتج عنه إصابته، كما طلبت النيابة التقرير الطبى لحالة المتهم، وتحرير المحضر اللازم بواقعة محاولة الهروب.

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الأميرية، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عنصر إجرامى سبق اتهامه فى 5 قضايا آخرهم قضية مخدرات، عثر بحوزته كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول، أثناء قيامه بترويجها على عملائه بدائرة القسم، وأثناء إصطحابه إلى ديوان القسم لاستكمال الإجراءات القانونية حاول الهرب والصعود لأعلى سطح العقار سكنه، وقام بالقفز لسطح العقار المجاور، مما نتج عنه حدوث إصابته ببعض الكسور، وتم نقله للمستشفى بالحراسة اللازمة لتلقى العلاج.

وتمكنت القوات من ضبط زوجته ربة منزل 25 ستة وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


تجارة المخدرات

محاولة الهرب

عاطل وزوجته

قسم الاميرية

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