جهاز مدينة 6 أكتوبر يُنفذ عدة حملات لإزالة الإعلانات المخالفة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم تنفيذ عدة حملات لإزالة الإعلانات المخالفة بمنطقة "غرب سوميد" بالمدينة، مشيراً إلى استمرار تلك الحملات، لإزالة جميع الإعلانات العشوائية المتواجدة على أعمدة الإنارة بكافة الشوارع والميادين، لتشمل جميع المناطق بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز: يأتي ذلك في إطار حرص جهاز المدينة على القضاء على ملامح العشوائية ومنها، رفع تلك الإعلانات المخالفة، مؤكداً استمرار حملات إزالة تلك المخالفات بشكل يومي، وذلك بالتنسيق مع نواب رئيس الجهاز ورؤساء الأحياء.

وأكد رئيس الجهاز أنه لا تهاون فى إزالة أية مخالفةٍ أو تعدٍ بالمدينة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفورى مع أى مخالفة أو تعدٍ تنفيذاً للقانون.