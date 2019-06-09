سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 10:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 180ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية

الأحد، 09 يونيو 2019 10:16 م
توريد 180ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية توريد القمح للصوامع
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن انتظام حركة توريد محصول القمح ،مشيرا إلى أنه تم استلام180 ألف و467 طن بالصوامع والشون على مستوى المحافظة حتى مساء اليوم الأحد . 

وأكد محافظ الدقهلية على أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة ودرجة جودتها عن طريق اللجان المختصة من قطاع التموين وقطاع الزراعة والبنك الزراعي وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات .
 
ويشدد شاروبيم على استمرار متابعة انتظام أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح بشكل يومي، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة إجراءات توريد المزارعين للمحصول وتيسير وسرعة صرف مستحقاتهم المالية .
 
 
ومن جهته أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية على انتظام عملية استلام القمح من المزارعين بالتعاون بين كافة الأجهزة المعنية من جميع المديريات والقطاعات المختصة إلى أماكن التوريد بالمحافظة والبالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع .
 

 


توريد قمح

القمح

الدقهلية

صوامع

شون

تموين الدقهليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"زراعة دمياط": توريد 22651 طن قمح بالمطاحن

الأحد، 09 يونيو 2019 09:11 م

محافظ قنا : توريد ‪168‬ ألف و 768‬ طن قمح للشون والصوامع بنسبة 89٪؜

الأحد، 09 يونيو 2019 05:16 م

3.15 مليون طن قمح محلى اشترتها الحكومة منذ بداية موسم التوريد

الأحد، 09 يونيو 2019 03:09 م

توريد 132 ألف و346 طن أقماح لشون وصوامع كفر الشيخ

الأحد، 09 يونيو 2019 03:06 م

"تموين القليوبية": توريد 105166 طن قمح للشون والصوامع بنسبة 99.5%

الأحد، 09 يونيو 2019 02:48 م

توريد 247 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

الأحد، 09 يونيو 2019 02:31 م

محافظ المنيا : توريد 310 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

الأحد، 09 يونيو 2019 01:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة