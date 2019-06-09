توريد 180ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية

وأكد محافظ الدقهلية على أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة ودرجة جودتها عن طريق اللجان المختصة من قطاع التموين وقطاع الزراعة والبنك الزراعي وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات .

ويشدد شاروبيم على استمرار متابعة انتظام أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح بشكل يومي، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة إجراءات توريد المزارعين للمحصول وتيسير وسرعة صرف مستحقاتهم المالية .

ومن جهته أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية على انتظام عملية استلام القمح من المزارعين بالتعاون بين كافة الأجهزة المعنية من جميع المديريات والقطاعات المختصة إلى أماكن التوريد بالمحافظة والبالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع .