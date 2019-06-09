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تموين الوادى الجديد: ضبط أغذية مجهولة المصدر وتحرير 40 محضر تموينى متنوع

الأحد، 09 يونيو 2019 09:14 م
تموين الوادى الجديد: ضبط أغذية مجهولة المصدر وتحرير 40 محضر تموينى متنوع حملة تموينية - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الأمن بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن ضبط أغذية مجهولة المصدر، ومخابز مخالفة للقانون فى حملة مكبرة بمركزى الخارجة والداخلة.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهنى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد تحرير مخالفات تموينية فى حملات أمنية بالمحافظة. 
 
وأسفرت حملات أمنية مشتركة مع مديرية التموين ومباحث التموين بقيادة المقدم إيهاب شمس، مدير إدارة مباحث التموين بالمحافظة، بمركز الداخلة والخارجة، عن ضبط أغذية مجهولة المصدر وتحرير 40 محضرا تموينيًا متنوعًا، تضمن تحرير 26 مخالفة لمنشآت ومقاهي وكافتيريات ومطاعم، تطرح أغذية ومشروبات دون حمل العاملين بها لشهادات صحية.
 
كما حررت مباحث التموين 2 محضر عدم إعلان أسعار، ومحضرًا لمخبز توقف عن إنتاج الخبز، و 2 محضر لمخابز أنتجت خبزًا ناقص وزن عن الوزن القانوني، و 5 محاضر لمحلات عرضت أغذية خارج المحل التجاري، و محضر غش تجاري لطرح سلع منتهية الصلاحية، و محضر لمخبز لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز، جرى إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة، والتي تولت التحقيقات.
 
من جانبه شدد مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، على تكثيف حملات التفتيش على المحلات والأسواق التجارية لضبط الأسعار والأسواق ومراقبة جودة السلع.
 
 

الوادى الجديد

تموين الوادى الجديد

الخارجه

محاضر تموينية بالوادى الجديد

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