"تموين القليوبية": تحرير 420 محضرا للأسواق والمخابز خلال أيام العيد

ومن ناحيته أكد عربى عبد الحليم مدير المديرية لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحرير 209 محاضر للأسواق والمجمعات والشوادر، وتنوعت ما بين بيع أزيد من التسعيرة، وانتهاء صلاحية المعروض من المنتجات، واختلاف المواصفات، مشيرا إلى أن الحملات جاءت في إطار حرص المديرية على عدم ترك المواطن فريسة لجشع التجار.

وأضاف "عبد الحليم"، أنه أيضا تم ضبط نصف طن لحوم مجمدة بسيارة لبيع اللحوم بمدينة القناطر الخيرية، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، إلى جانب رفع تقرير عن احتياجات الأسواق خلال فترة احتفالات عيد الفطر المبارك.

وكشف ، أنه تم تشكيل 30 لجنة للمرور على المخابز المشتركة والمرور على الأسواق والمطاحن للتأكد من تقديم خبز مطابق للمواصفات للمواطن، إلى جانب المرور على مستودعات البوتاجاز لتقديم الأسطوانة للمواطن بالسعر الرسمى بسهولة ويسر وكذلك محطات خدمة وتموين السيارات خلال فترة احتفالات عيد الفطر المبارك.