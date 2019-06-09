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"تموين القليوبية": تحرير 420 محضرا للأسواق والمخابز خلال أيام العيد

الأحد، 09 يونيو 2019 11:38 م
"تموين القليوبية": تحرير 420 محضرا للأسواق والمخابز خلال أيام العيد حملة تموينية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية بقيادة المحاسب عربي عبد الحليم مدير المديرية، تحرير 420 محضرا  ما بين محاضر للأسواق والشوادر والمخابز خلال أيام احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث إنه تم تحرير 211 محضر للمخابز بالمحافظة تنوعت ما بين غلق أثناء أوقات العمل أو نقص وزن أو اختلاف بالمواصفات.

 ومن ناحيته أكد عربى عبد الحليم مدير المديرية لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحرير 209 محاضر للأسواق والمجمعات والشوادر، وتنوعت ما بين بيع أزيد من التسعيرة، وانتهاء صلاحية المعروض من المنتجات، واختلاف المواصفات، مشيرا إلى أن الحملات جاءت في إطار حرص المديرية على عدم ترك المواطن فريسة لجشع التجار.

 وأضاف "عبد الحليم"، أنه أيضا تم ضبط نصف طن لحوم مجمدة بسيارة لبيع اللحوم بمدينة القناطر الخيرية، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، إلى جانب رفع تقرير عن احتياجات الأسواق خلال فترة احتفالات عيد الفطر المبارك.

 وكشف ، أنه تم تشكيل 30 لجنة للمرور على المخابز المشتركة والمرور على الأسواق والمطاحن للتأكد من تقديم خبز مطابق للمواصفات للمواطن، إلى جانب المرور على مستودعات البوتاجاز لتقديم الأسطوانة للمواطن بالسعر الرسمى بسهولة ويسر وكذلك محطات خدمة وتموين السيارات خلال فترة احتفالات عيد الفطر المبارك.


اخبار القليوبية

تموين القليوبية

عيد الفطر المبارك

مستودعات القليوبية

أسواق القليوبية

مباحث التموين

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