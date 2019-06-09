سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 07:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"تموين الإسكندرية": طرح ليمون بسعر مخفض 30% بالمجمعات الأسبوع المقبل

الأحد، 09 يونيو 2019 06:54 م
"تموين الإسكندرية": طرح ليمون بسعر مخفض 30% بالمجمعات الأسبوع المقبل ليمون - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محمود القلش المتحدث الإعلامى لمديرية التموين بالإسكندرية، أنه سيتم طرح منتج الليمون بأفرع المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية، وبأسعار تنافسية عن السوق، بنسبة تخفيض تصل إلى 30%.

وأشار المتحدث الإعلامى فى تصريحات صحفية له اليوم، أن أسعار الليمون بدأت فى الانخفاض بالفعل فى الاسواق ووكالة الخضر والفاكهة بالإسكندرية، حيث وصل سعر كيلو الليمون إلى 65 جنيه بدلا من 100 جنيه وسيتم الانخفاض أكثر فى الأيام القادمة.

وأوضح محمود القلش، أن الليمون سلعة غذائية تدخل فى تصنيفات الفاكهة فهو يعد أحد أنواع الفاكهة، والمنتج تترفع أسعاره فى هذا الوقت من كل عام فى شهرى يونيو ويوليو، مشيرا إلى أن الموسم الحقيقى لزراعة الليمون ينحصر ما بين شهر سبتمر وشهر يناير، ويقل زراعته فى شهرى يونيو ويوليو و مع ازدياد الطلب علية يرتفع سعره.

وأكد على أن المديرية تسعى إلى مواجهه الأسعار بطرح السلع الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية ومخفضة من خلال أفرع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع أحياء الإسكندرية  .

 

 

 

 

 

 

 


اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

الليمون

المجمعات الاستهلاكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة