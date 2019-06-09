"تموين الإسكندرية": طرح ليمون بسعر مخفض 30% بالمجمعات الأسبوع المقبل

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد محمود القلش المتحدث الإعلامى لمديرية التموين بالإسكندرية، أنه سيتم طرح منتج الليمون بأفرع المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية، وبأسعار تنافسية عن السوق، بنسبة تخفيض تصل إلى 30%.

وأشار المتحدث الإعلامى فى تصريحات صحفية له اليوم، أن أسعار الليمون بدأت فى الانخفاض بالفعل فى الاسواق ووكالة الخضر والفاكهة بالإسكندرية، حيث وصل سعر كيلو الليمون إلى 65 جنيه بدلا من 100 جنيه وسيتم الانخفاض أكثر فى الأيام القادمة.

وأوضح محمود القلش، أن الليمون سلعة غذائية تدخل فى تصنيفات الفاكهة فهو يعد أحد أنواع الفاكهة، والمنتج تترفع أسعاره فى هذا الوقت من كل عام فى شهرى يونيو ويوليو، مشيرا إلى أن الموسم الحقيقى لزراعة الليمون ينحصر ما بين شهر سبتمر وشهر يناير، ويقل زراعته فى شهرى يونيو ويوليو و مع ازدياد الطلب علية يرتفع سعره.

وأكد على أن المديرية تسعى إلى مواجهه الأسعار بطرح السلع الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية ومخفضة من خلال أفرع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع أحياء الإسكندرية .