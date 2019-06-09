تمهيدا لافتتاحها غدا.. محافظ المنوفية يتفقد كنيسة "العذراء" بمدينة السادات‏

المنوفية _محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات، بحضور نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والسادات، واللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن لقطاع السادات، ومجدى أبو السعد رئيس مركز ومدينة السادات ولفيف من رجال الدين المسيحى والقيادات الأمنية بالمحافظة.

حيث تفقد المحافظ مبنى الكنيسة ومحيطها للوقوف علي الإستعدادات النهائية ومدي جاهزية ساحات انتظار السيارات والطرق المؤدية للكنيسة وخطة التأمين تمهيدا لافتتاحها غدا، بحضور البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية .

وقدم المحافظ التهنئة للمصلين بالكنيسة وأعرب عن سعادته بوجود كنيسة السيدة العذراء مريم على أرض محافظة المنوفية، مشيرا إلى أن الكنيسة دائما لها دورها الرائد فى ترسيخ القيم والمبادئ وكذلك التسامح والتعايش السلمى ومبادئ السلام والمحبة .

ومن جانبه أعرب الأنبا باخوميوس عن سعادته بزيارة المحافظ للكنيسة وحرصه على الإطمئنان على الإنتهاء من كافة الأعمال بنفسه تمهيدا لإفتتاح هذا الصرح العظيم .

ومن المقرر أن يقوم البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بافتتاح كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات غدا وهو أول عمل رعوى يقوم به قداسته بمصر عقب عودته من رحلته الرعوية إلى الخارج .



محافظ المنوفية يتفقد كنيسة السيدة العذراء مريم



محافظ المنوفية يتفقد كنيسة السيدة العذراء مريم



محافظ المنوفية يتفقد كنيسة السيدة العذراء مريم



محافظ المنوفية يتفقد كنيسة السيدة العذراء مريم



محافظ المنوفية يتفقد كنيسة السيدة العذراء مريم



محافظ المنوفية يتفقد كنيسة السيدة العذراء مريم



محافظ المنوفية يتفقد كنيسة السيدة العذراء مريم