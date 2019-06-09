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تلفزيون إسرائيل يعيد بث شتيمة محمود عباس لسفير واشنطن فى تل أبيب

الأحد، 09 يونيو 2019 09:55 م
تلفزيون إسرائيل يعيد بث شتيمة محمود عباس لسفير واشنطن فى تل أبيب محمود عباس
كتب- هاشم الفخرانى

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بث التلفزيون الاسرائيلي مساء اليوم تقريراً حول رد فعل الفلسطينين على تصريحات السفير الامريكي في اسرائيل بأنه مسموح لإسرائيل ضم اجزاء من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن اسرائيل أعادت  بث وصف الرئيس الفلسطيني ابو مازن للسفير فريدمان بأنه "ابن كلب" وجاء في التقرير أن الفلسطينيين قد يتقدمون بدعوى قضائية ضده في الجنائية الدولية وأنه شخص غير مرغوب فيه وأن الآن هنالك حملة دولة من جانب الفلسطينيين للرد عليه بأنه سفير الاستيطان.

وتابعت الوكالة الفلسطينية أن السفير ديفيد فريدمان و مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وصهره كوشنير اضافة الى المبعوث الامريكي غرينبلات يعتبرون شخصيات غير مرغوب فيها برام الله، ويمنع دخولهم رام الله او الالتقاء مع اي فلسطيني داخل فلسطين او خارجها.


فلسطين

اسرائيل

تل ابيب

ديفيد فريدمان

القدس المحتلة

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