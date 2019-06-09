سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 11:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تفاصيل شروع عاطل بقتل والده المسن بمطواه فى كفر شكر

الأحد، 09 يونيو 2019 11:11 م
تفاصيل شروع عاطل بقتل والده المسن بمطواه فى كفر شكر المتهم
القليوبية- نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"كان قاسي علي، وبيعاملنى معاملة سيئة، وكرهنى في الحياة" بهذه الكلمات اعترف عاطل شرع في قتل والده بقرية كفر كردى بدائرة مركز كفر شكر بالشروع في قتل والده المسن خلال تحقيقات البحث الجنائي بمركز كفر شكر ، قائلا عمرى 35 سنة، ولم أتحصل علي وظيفة، فكان والدى يعايرنى بعدم عملي وجلوسى بالمنزل.

وأكمل المتهم : والدى كان دائم الشجار معي بسبب طلبي أموال منه، وأوقات كان بيعطينى وكثيرا لا، فجعل حياتى كابوس بسب معايرته لي وقسوتة علي، وفي يوم الحادث طلبت منه أموال ولكنه رفض فنشبت بيننا مشاجرة ، وظل يعايرنى ويهينى ، فاستشطت غيظا وقمت بطعنه بمطواه في صدره ، لأنتقم منه بسب معاملتة القاسية لي.

وكان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية ، اخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر ، اخطارا من مستشفي كفر شكر العام بوصول المدعو " س . ا . م "  66 سنة،بالمعاش ومقيم  بكفر كردى بدائرة المركز ، مصاب بجرح طعني بالصدر من الجهه اليسرى .

تم اخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية ، وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة نجلة لوجود خلافات عائليه بينهما ورفضه اعطائه أموال.

بعد تقنين الإجراءات تمكن الرائد اسماعيل خطاب رئيس مباحث كفرشكر ،من ضبط المتهم ويدعي "  س.س.ا"35 سنة، عاطل مقيم دائرة المركز 

 وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، وتم بارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعه عباره عن "مطواه " وتم التحفظ عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6 أحوال مركز كفر شكر واحيلا المتهم الي النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات .


القليوبية

كفر شكر

عاطل يعتدى على والده

مطواه

امن القليوبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة