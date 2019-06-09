تفاصيل شروع عاطل بقتل والده المسن بمطواه فى كفر شكر

القليوبية- نيفين طه

"كان قاسي علي، وبيعاملنى معاملة سيئة، وكرهنى في الحياة" بهذه الكلمات اعترف عاطل شرع في قتل والده بقرية كفر كردى بدائرة مركز كفر شكر بالشروع في قتل والده المسن خلال تحقيقات البحث الجنائي بمركز كفر شكر ، قائلا عمرى 35 سنة، ولم أتحصل علي وظيفة، فكان والدى يعايرنى بعدم عملي وجلوسى بالمنزل.

وأكمل المتهم : والدى كان دائم الشجار معي بسبب طلبي أموال منه، وأوقات كان بيعطينى وكثيرا لا، فجعل حياتى كابوس بسب معايرته لي وقسوتة علي، وفي يوم الحادث طلبت منه أموال ولكنه رفض فنشبت بيننا مشاجرة ، وظل يعايرنى ويهينى ، فاستشطت غيظا وقمت بطعنه بمطواه في صدره ، لأنتقم منه بسب معاملتة القاسية لي.

وكان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية ، اخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر ، اخطارا من مستشفي كفر شكر العام بوصول المدعو " س . ا . م " 66 سنة،بالمعاش ومقيم بكفر كردى بدائرة المركز ، مصاب بجرح طعني بالصدر من الجهه اليسرى .

تم اخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية ، وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة نجلة لوجود خلافات عائليه بينهما ورفضه اعطائه أموال.

بعد تقنين الإجراءات تمكن الرائد اسماعيل خطاب رئيس مباحث كفرشكر ،من ضبط المتهم ويدعي " س.س.ا"35 سنة، عاطل مقيم دائرة المركز

وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، وتم بارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعه عباره عن "مطواه " وتم التحفظ عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6 أحوال مركز كفر شكر واحيلا المتهم الي النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات .