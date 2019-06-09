تعيين 81 معيد وطبيب مقيم بمستشفى جامعة بنى سويف

وأشار حسن فى بيان له مساء اليوم الأحد، إلى تضاعف أعداد الأطباء المعينين هذا العام بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك لمواكبة التوسعات الجديدة التى شهدتها المنظومة الطبية بالجامعة فى الآونة الأخيرة، ومواكبة برنامج البكالوريوس الجديد، إضافة إلى توجه الجامعة نحو انهاء قوائم الإنتظار، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين .

ومن جانبه أوضح الدكتور وائل الشاعر عميد كلية الطب البشرى، أن زيادة أعضاء المعينين هذا العام يأتى فى إطار خطة الكلية للتوسع فى إنشاء برامج طبية خاصة جديدة ومتميزة، علاوة على أن الكلية سوف تشهد توسعات جديدة بمجمعاتها شرق وغرب النيل.