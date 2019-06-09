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تعيين 81 معيد وطبيب مقيم بمستشفى جامعة بنى سويف

الأحد، 09 يونيو 2019 08:57 م
تعيين 81 معيد وطبيب مقيم بمستشفى جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن تعيين 81 معيد بالأقسام الأكاديمية وأطباء مقيمين بالأقسام الإكلينكية بالمستشفى الجامعى، وذلك بعد انتهاء فترة تدريبهم بالمستشفى.

وأشار حسن فى بيان له مساء اليوم الأحد، إلى تضاعف أعداد الأطباء المعينين هذا العام بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك لمواكبة التوسعات الجديدة التى شهدتها المنظومة الطبية بالجامعة فى الآونة الأخيرة، ومواكبة برنامج البكالوريوس الجديد، إضافة إلى توجه الجامعة نحو انهاء قوائم الإنتظار، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين .

ومن جانبه أوضح الدكتور وائل الشاعر عميد كلية الطب البشرى، أن زيادة أعضاء المعينين هذا العام يأتى فى إطار خطة الكلية للتوسع فى إنشاء برامج طبية خاصة جديدة ومتميزة، علاوة على أن الكلية سوف تشهد توسعات جديدة بمجمعاتها شرق وغرب النيل.

 

 


مستشفى جامعه بنى سويف

كليه الطب البشرى

تعيين الاطباء

انهاء قوائم الانتظار

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