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تعليم الوادى الجديد: مراجعة سلامة مراوح السقف بلجان الامتحانات واستراحات المراقبين

الأحد، 09 يونيو 2019 12:08 م
تعليم الوادى الجديد: مراجعة سلامة مراوح السقف بلجان الامتحانات واستراحات المراقبين الدكتور إبراهيم التداوى وكيل التعليم الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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كلفت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، جميع مديرى الإدارات التعليمية بالمراكز الخمس، بتكثيف المرور على لجان واستراحات مراقبى اللجان ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة والقيام بالصيانة اللازمة الخاصة بمراوح الأسقف، واستبدال بعضها بمراوح الحائط.

وقال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد بدأت فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتامين لجان واستراحات الثانوية العامة للعمل على راحة جميع الطلاب ومراقبى الامتحانات.

وأضاف، أنه جرى الاستماع لجميع شكاوى مراقبى اللجان، وجارى العمل على حلها فى أسرع وقت لتقديم خدمة أفضل لهم، مضيفا إن هناك خطوط مفتوحة بين المراقبين والملاحظين وبين المسئولين لحل جميع مشاكلهم.

يذكر أن اليوم الأول من ماراثون امتحانات الثانوية العامة شهد تعرض طالب من مدرسة بطرة الثانوية بنين التابعة لإدارة طلخا التعليمية بالدقهلية للإصابة فى أثناء امتحان اللغة العربية إثر سقوط مروحة السقف عليه، وتم نقله إلى مستشفى شربين العام لتلقى العلاج.

 

 

 


مروحه سقف

اللغه العربيه

الثانوية العامه

لجان الثانويه بالوادى الجديد

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