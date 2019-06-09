"تعليم الشرقية" تعلن فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، عن فتح باب التظلمات للفصل الدراسي الثانى، لطلاب للشهادة الإعدادية .

وأوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن فتح باب التقدم للتظلمات يبدأ اليوم الأحد وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الجارى .

وأضاف أنه يتم التقدم بالتظلم ديوان الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة ، ورسم التظلم عشرون جنيها فقط لكل مادة تورد بخزينة الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة تيسيرا علي أولياء الأمور ، وسوف يحدد للطالب وولي أمره موعد الاطلاع علي كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بجوار ديوان مديرية التربية والتعليم في الموعد المحدد والتاريخ المحدد من قبل لجنة التظلمات بالإدارة التعليمية .

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ، بنسبة نجاح 78.89% ، وبلغ عدد الطلاب 118981 طالب وطالبة تم توزيعهم على 664 لجنة في 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.