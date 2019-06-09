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تعرف على 6 أوراق مطلوبة لتسجيل حكم تثبيت ملكية بالشهر العقارى

الأحد، 09 يونيو 2019 06:30 ص
تعرف على 6 أوراق مطلوبة لتسجيل حكم تثبيت ملكية بالشهر العقارى الشهر العقارى - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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يلجأ المواطنون لمصلحة الشهر العقارى، للحصول على العديد من الخدمات التى تقدمها مكاتب التوثيق التابعة للمصلحة، ومنها خدمة تسجيل حكم تثبيت ملكية.

وحددت مصلحة الشهر العقارى الأوراق المطلوبة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين لشهر وتسجيل حكم تثبيت ملكية، وهى عبارة عن:

1   نموذج طلب تسجيل حكم تثبيت ملكية.

2  - الحكم المراد تسجيله معلن ومفيد نهائيته منسوخ على عقد أخضر بالمداد الأسود.

3  - عريضة الدعوى مكتوية على عقد أخضر بالمداد الأسود.

4  -  صورة رسمية معتمدة من تقرير الخبير الذى بت على أساسه الحكم المراد تسجيله.

5   كشف رسمى جرد حالى.

6 - ربط العلاقة بين الصادر لصالحه الطلب والصادر ضده الحكم والمسجل.


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