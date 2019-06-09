تعرف على مشروعات تطوير عشوائيات القاهرة × 14 معلومة

كتب سيد الخلفاوى

تعتبر 50% من محافظة القاهرة مناطق عشوائية، وتسعى المحافظة لتطوير المناطق العشوائية، وذلك من خلال توفير الآلاف من الوحدات السكنية لسكان تلك المناطق.

ويستعرض اليوم السابع موقف المشاريع الجارى إنشاؤها فى العاصمة:

1-مشروع المحروسة 1 به 3229 وحدة سكنية انتهى إنشاؤه بالكامل وتم فرش عدد كبير من وحداته.

2- مشروع المحروسة 2 يضم 1608 وحدات سكنية وتم افتتاحه وجارى تسكينه.

3- مشروع أهالينا1 يوفر 1064 وحدة سكنية ويتم تسكينه الآن.

4- مشروع أهالينا 2 يضم 34 عمارة سكنية وجارى العمل به.

5- مشروع روضة السيدة 1 يضم 816 وتم الانتهاء من إنشائه وفرشه بالكامل.

6- مشروع روضة السيدة 2 تم تحديد المكان وجارى حصر السكان

7- مشروع معا 1 و2 يوفر 4392 وحدة سكنية جارى فرشه تمهيداً لتسكينه.

8- مشروع الشهبة وفرعون تم إيقاف العمل لإجراء دراسات جديدة لخفض التكاليف.

9- مشروع الخيالة 2525 وحدة سكنية قارب على الإنهاء.

10- مشروع مصنع 18 الحربى يضم 6800 وحدة وسيتم افتتاحه قبل نهاية العام.

11- مشروع الأسمرات 3 به 7440 وحدة سكنية تم الانتهاء من إنشائه وجارى فرش الوحدات.

12- مشروعا الأسمرات 1 و2 تم تسكينهما بالكامل وبهما أكثر من 11 ألف وحدة.

13- مشروع المنيل القديم يضم 432 وحدة سكنية سيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام.

14- مشروع تطوير مثلث ماسبيرو جارى العمل به فى الجزء الخاص بالراغبين فى العودة للمكان.