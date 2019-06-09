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تعرف على مشروعات تطوير عشوائيات القاهرة × 14 معلومة

الأحد، 09 يونيو 2019 12:01 ص
تعرف على مشروعات تطوير عشوائيات القاهرة × 14 معلومة مشروع المحروسة
كتب سيد الخلفاوى

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تعتبر 50% من محافظة القاهرة مناطق عشوائية، وتسعى المحافظة لتطوير المناطق العشوائية، وذلك من خلال توفير الآلاف من الوحدات السكنية لسكان تلك المناطق.
 
 

ويستعرض اليوم السابع موقف المشاريع الجارى إنشاؤها فى العاصمة:

 
 
 
1-مشروع المحروسة 1 به 3229 وحدة سكنية انتهى إنشاؤه بالكامل وتم فرش عدد كبير من وحداته.
 
2- مشروع المحروسة 2 يضم 1608 وحدات سكنية وتم افتتاحه وجارى تسكينه.
 
3- مشروع أهالينا1 يوفر 1064 وحدة سكنية ويتم تسكينه الآن.
 
4- مشروع أهالينا 2 يضم 34 عمارة سكنية وجارى العمل به.
 
5- مشروع روضة السيدة 1 يضم 816 وتم الانتهاء من إنشائه وفرشه بالكامل.
 
6- مشروع روضة السيدة 2 تم تحديد المكان وجارى حصر السكان
 
7- مشروع معا 1 و2 يوفر 4392 وحدة سكنية جارى فرشه تمهيداً لتسكينه.
 
8- مشروع الشهبة وفرعون تم إيقاف العمل لإجراء دراسات جديدة لخفض التكاليف.
 
9- مشروع الخيالة 2525 وحدة سكنية قارب على الإنهاء.
 
10- مشروع مصنع 18 الحربى يضم 6800 وحدة وسيتم افتتاحه قبل نهاية العام.
 
11- مشروع الأسمرات 3 به 7440 وحدة سكنية تم الانتهاء من إنشائه وجارى فرش الوحدات.
 
12- مشروعا الأسمرات 1 و2 تم تسكينهما بالكامل وبهما أكثر من 11 ألف وحدة.
 
13- مشروع المنيل القديم يضم 432 وحدة سكنية سيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام.
 
14- مشروع تطوير مثلث ماسبيرو جارى العمل به فى الجزء الخاص بالراغبين فى العودة للمكان.

تطوير العشوائيات

مشروع روضة السيدة

مشروع الخيالة

مشروع الشهبة

عشوئيات القاهرة

مشروع أهالينا

مشروع الأسمرات

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