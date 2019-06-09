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تعرف على شروط التقدم لـ 534 فرصة عمل بشركات ومدارس القليوبية

الأحد، 09 يونيو 2019 02:36 م
تعرف على شروط التقدم لـ 534 فرصة عمل بشركات ومدارس القليوبية طلبات توظيف - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه - إبراهيم سالم

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بدأت مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليوم، فى تلقى طلبات التوظيف لراغبى العمل على 534 فرصة عمل فى 6 شركات ومدرسة، حيث يستمر تلقى الطلبات حتى استيفاء العدد المطلوب برواتب تصل إلى 1700 جنيه لبعض المهن

أوضح فتحى دسوقى وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، أن الطلبات تقدم فى مقر المديرية فى بنها فى إدارة بحوث العمالة بمجمع المصالح بجوار المحافظة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، عدا يومى الجمعة والسبت إدارة أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.

وأشار دسوقى فى بيان له إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 280 فرصة عمل بشركة جلاس للملابس الجاهزة على مهن عمال إنتاج ومراقب جودة وعاملات تشطيب وعامل مكوى  مؤهل إعدادى ودبلوم متوسط وعالٍ والمرتب من 1400 إلى 1700 جنيه.

كما تطلب شركة تشيز كومبانى 100 فرصة عمل على مهن مندوب مبيعات وعامل إنتاج وتجهيز وسائق مبيعات مؤهل عالٍ وفوق متوسط ومتوسط، وشهادة محو أمية على الأقل، والمرتب بعد الاختبار.

وتطلب الشركة العالمية لسحب الأسلاك وتصنيعها بكفر سليم 65 فرصة عملى على مهن عامل إنتاج وصيانة وكول سنتر وفنى كهرباء  ومدير جودة، مؤهل بكالوريوس هندسة ومؤهل عالى  ودبلوم صنايع ومؤهل عالى ومناسب المرتب 1500 جنيه وحسب الخبرة فى بعض المهن.

كما يطلب فرع الشركة بالعوادم وميت حلفا، 22 فرصة عمل على مهن عامل إنتاج وصيانة مؤهل دبلوم صنايع تخصص معادن وميكانيكا، وكهرباء لحام، وتشغيل معادن المرتب 1500 جنيه وحسب الخبرة .

أما شركة أيجيبت نيوم 8 فرص عمل على مهن حداد وكهربائى ولا يشترط مؤهل للحداد والكهربائى على دبلوم والمرتب بعد الاختبار، كما تطلب مدرسة عمرو الفاتح الخاصة 57 مدرسة وإداريات وأخصائى اجتماعى وأمينة مكتبة وعاملات نظافة براتب 1030 والمؤهل ليساس أداب وتربية وجغرافيا وإنجليزي، وفرنساوي، وأصول دين، وبكالوريوس تربية رياض أطفال، وحاسب آلي، وموسيقية، ورياضية، وزراعة، وتجارة محاسبة وثائق ومكتبات، ونوعية، وفنون، وصناعي، واقتصاد منزلي، ولا يشترط مؤهل بالنسبة لمحفظ القران أو الخط العربي، وبالنسبة للمدرسات الأوائل المؤهل من كل التخصصات.

وأكد وكيل الوزارة أن المهن المطلوبة يجرى التأمين عليها اجتماعيا، منوها بأنه يجرى متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى جرى تعينها.

 

 

 


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