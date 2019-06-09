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تعرف على شروط الالتحاق بمدرسة مياه الشرب بمحافظة بنى سويف

الأحد، 09 يونيو 2019 01:39 م
تعرف على شروط الالتحاق بمدرسة مياه الشرب بمحافظة بنى سويف المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف،قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/ 2019، للالتحاق بمدرسة مياه الشرب بالمحافظة .
 
وينشر "اليوم السابع" شروط الالتحاق بالمدرسة.
 
1. إن يكون من الحاصلين على الشهادة الاعدادية من محافظة بنى سويف ومحافظات الوجة القبلى ماعدا محافظة قنا
 
2. إن لا يزيد سن المتقدم عن 18عاما
 
3. إن يكون حاصل على مجموع 250 درجة كحد أدنى فى الشهادة الاعدادية 
 
4 . اجتياز اختبارات القدرات الخاصة 
 
5. إحضار صورة شهادة النجاح وصورة شخصية وصورة شهادة الميلاد 
 
6. يتم التقدم بالأوراق فى الفترة من 13 يونيو الجارى وحتى الرابع من يوليو القادم
 
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بنى سويف

مياه الشرب

مدرسة مياه الشرب

محافظة بنى سويف

شروط التقديم لمدرسه مياه الشرب

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