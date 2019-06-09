تعرف على تفاصيل إنجازات "الأوقاف" لنشر الوسطية بالقارة الأفريقية

كتب إسماعيل رفعت

لم تتخل مصر فى يوم من الأيام عن دورها فى نشر الوسطية بالعالم فما إن وصلها الاسلام حتى تلقته بقبول حسن واحتضنت رسالته وأسست له اشهر معالمها واشهر معاهد العالم وهو الأزهر لنشر رسالته السمحة.

ومع ترأس مصر للاتحاد الأفريقى ارتفع الصوت الوسطى بأفريقيا بلهجة مصرية أزهرية تحملته الأوقاف المصرية فى مواجهة كارهى الإنسانية وأصحاب الأفكار الارهابية، ليتلخص دور الاوقاف المصرية فى الفترة الماضية بالنقاط التالية:



إيفاد عدد ( 25 ) إمامًا وخطيبًا ومدرسًا إيفادًا دائمًا لمدة ثلاث سنوات إلى العديد من الدول الأفريقية منهم : ( 12 ) إلى تنزانيا ، و ( 3 ) إلى موزمبيق ، و (3) إلى أوغندا ، و ( 2 ) إلى الكاميرون ، و ( 2 ) إلى السودان ، و ( 2 ) إلى كينيا و ( 1 ) إلى السنغال.

إيفاد عدد ( 4 ) أئمة وقراء إلى بعض الدول الأفريقية خلال شهر رمضان 1440 هـ ، منهم إمامان ببوركينا فاسو ، وإمام وقارئ بدولة موريشيوس .

مشاركة العديد من الدول الأفريقية في جميع مؤتمرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وقد بلغ عدد الدول المشاركة في المؤتمر الأخير عام 2019 م عدد ( 27 ) دولة أفريقية.

مشاركة العديد من الدول الأفريقية في جميع مسابقات وزارة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم وقد شارك في المسابقة الأخيرة خلال عام 2019 م عدد ( 29 ) دولة أفريقية.

وبمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تم الإعلان عن مسابقة وزارة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم لعام 1440هـ / 1441 هـ وتم تخصيص فرع كامل من أفرع المسابقة للطلاب الأفارقة الدارسين بجمهورية مصر العربية في أي من جامعتها أو معاهدها أو مدارسها الحكومية أو الخاصة ( حفظ نصف القرآن الكريم على الأقل).

فوز ثلاثة دول أفريقية بمراكز متقدمة في المسابقة هم ( تشاد – كينيا – السنغال ) ، وتم تكريم الفائزين من هذه الدول خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، و منحهم جوائز مالية قيمة بلغت 260 ألف جنيه.

تطوير المركز الإسلامي المصري بتنزانيا والذي يقوم بنشاط دعوي وتعليمي ، وذلك من خلال موفدي وزارة الأوقاف و عددهم (12 ) موفدًا مصريًا ، إضافة إلى ( 7 ) مدرسين تنزانيين، ويقوم المركز بتدريس المواد المقررة على طلاب المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف ، وتتحمل الوزارة رواتبهم جميعًا ، كما تقوم الوزارة بالإنفاق على كافة أنشطة ومنشآت المركز والذي يدرس به حاليًا نحو 1000 طالب تنزاني تقريبًا في مختلف مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية ، إضافة إلي أنشطة مسجد المركز.

وقد تحملت الوزارة من مواردها الذاتية عملية تطوير المرحلة الأولى من المركز بتكلفة تبلغ (204 ) ألف دولار أمريكي وتم إسناد أعمال التطوير ” لشركة المقاولون العرب ” (فرع تنزانيا) ، كما تجرى دراسة المرحلة الثانية للتطوير .

عقد العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع العديد من الدول الأفريقية في مجال الشئون الدينية بلغت عدد ( 7 ) اتفاقيات تعاون مع عدد (7 ) دول مختلفة إضافة إلى عدد ( 4 ) اتفاقيات تعاون قيد الدراسة مع عدد (4 ) دول مختلفة ، وذلك برعاية وزارة الخارجية المصرية .

هذا إضافة إلى جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دول أفريقيا وذلك على النحو التالي :

إهداء عدد ( 65 ) مكتبة إسلامية كبرى للعديد من الدول الأفريقية خلال الفترة من 2013 م

حتى 2018 م.

رعاية نحو ( 86 ) طالبًا وافدًا من أفريقيا بتكلفة مالية نحو (486000 ) ألف جنيه مصري سنويًا.

ترجمة خطبة الجمعة إلى أربع لغات أفريقية هي : السواحيلية ، والأمهرية ، الهوسا ، الصومالية ، إضافة ترجمة الخطبة إلى اللغات العالمية التي يتحدث بها بعض أبناء القارة من العربية والانجليزية والفرنسية والبرتغالية ، إضافة إلى ترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة.

وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه على أنشطة الوزارة بأفريقيا خلال العام المالي 2018 /2019 م مبلغ (394ر512 ر20 ) جنيه مصري موزعة كالآتي:

نحو ( 943ر309ر14 ) جنيهًا مصريًا تكلفة تحمل رواتب عدد ( 25 ) موفدًا لأفريقيا في السنة الواحدة وفق سعر الصرف في شهر سبتمبر 2018 م ، بإجمالي تكلفة متوقعة خلال الثلاث سنوات مدة الإيفاد ( 830ر929ر42 ) جنيهًا مصريًا .

نحو ( 204 ) ألف دولار أمريكي من الموارد الذاتية للوزارة لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير المركز الإسلامي بتنزانيا أي ما يعادل ( 000 ر672 ر3 ) جنيه مصري.

نحو ( 486000 ) ألف جنيه مصري لرعاية الطلاب من بعض الدول الأفريقية عن طريق وزارة الأوقاف – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

نحو ( 250000 ) ألف جنيه مصري تكلفة المكتبات التي تم إهداؤها وشحنها للعديد من الدول الأفريقية .

نحو ( 000ر800ر1 ) تكلفة تذاكر سفر الدول الأفريقية المشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والمسابقة العالمية للقرآن الكريم ، وإقامة ضيوف المؤتمر والمسابقة .

