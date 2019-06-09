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تعرف على الأوراق المطلوبة لتسجيل حكم صحة ونفاذ وإشهار إرث

الأحد، 09 يونيو 2019 12:00 ص
تعرف على الأوراق المطلوبة لتسجيل حكم صحة ونفاذ وإشهار إرث تسجيل عقود-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تقدم مصلحة الشهر العقارى العديد من الخدمات للمواطنين والتى من بينها طلب تسجيل حكم صحة ونفاذ وكذا إشهارات الإرث.

وحددت مصلحة الشهر العقارى الاوراق المطلوبة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين لتسجيل حكم صحة ونفاذ وإشهار إرث وهى :

1- الإعلام الشرعى المراد إشهار إرثه أو إعلامات شرعية المراد إشهار إرثهم إذا كان أكثر من جدول.

2- الصادر لصالحه التعامل ويكون مستوفى: المهنة – الديانة – الجنسية – رقم الدور – رقم الشقة – مدى الخضوع لقانون الكسب غير المشروع

3- الصادر ضده التعامل ويكون مستوفى: المهنة – الديانة – الجنسية – رقم الدور – رقم الشقة

 


الشهر العقارى

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