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تعرف على أعمال نائب رئيس فنزويلا "العسيمى" المشبوهة مع حزب الله × 15 معلومة

الأحد، 09 يونيو 2019 04:06 م
تعرف على أعمال نائب رئيس فنزويلا "العسيمى" المشبوهة مع حزب الله × 15 معلومة العسيمى
كتبت فاطمة شوقى

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فى السنوات الأخيرة من توسع الحكومات الشعوبية فى أمريكا اللاتينية، نجح حزب الله فى نشر الروابط المختلفة فى مجالاته المختلفة التجارية والسياسية فى أمريكا اللاتينية، وخاصة فنزويلا، وأنشأ اتصالات متقاربة مع رجال الأعمال والسياسيين فى المنطقة للاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والأسلحة وغير ذلك من الأنشطة غير المعلنة، ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فإن طارق العسيمى، أحد أقوى المسئولين فى فنزويلا.
 
 
فمن هو طارق العسيمى وما هى الأعمال المشبوهى للمسئول الفنزويلى مع حزب الله:
 
1- سورى الأصل ، ونائب الرئيس نيكولاس مادورو السابق وأقرب المقربين له، لكنه ظل لسنوات هدفا لتحقيقات وكالة الاستخبارات الفنزويلية، بسبب صلاته بالعالم الإجرامى.
 
2-  كان فى 2003 مسئولا عن المكتب الوطنى للهجرة والهوية فى فنزويلا.
 
3-  زود حزب الله بجوازات السفر الفنزويلية والوثائق الوطنية للعبور إلى فنزويلا.
 
4- يشغل العيسمى منصب نائب الرئيس منذ الرابع من يناير 2017.
 
5- صنع العيسمى عائلة قوية فى فنزويلا من خلال أفراد من عائلته نشأوا فى فنزويلا، وآخرين من أقربائه جاء بهم من سوريا.
 
6- انخرطوا فى العمل مع تجار مخدرات وقاموا بحماية 140 طنًا من مواد كيميائية يعتقد أنها تستخدم لإنتاج الكوكايين
 
7- اتهم العسيمى بإخفاء السيارات المسروقة والإتجار بالمخدرات فى غرف حرم الجامعات،
 
8- كما أنه متهم ايضا بتجنيد الشباب فى فنزويلا للحفاظ على تدريب قوى فى جنوب لبنان.
 
9- ابن عمه "حسام العيسمى"، كان مستشارًا لسفارة فنزويلا فى الأردن لسنوات.
 
10- اتُهم بأن له علاقات مع الجماعة الإرهابية والمشاركة فى تسليم التأشيرات  وجوازات السفر للأشخاص المرتبطين بحزب الله
 
11- بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أنه متورط فى تحويل الأموال إلى سوريا ولبنان.
 
12- شقيق العيسمى فراز، دخل فى أعمال تجارية مع أسوأ تجار المخدرات سمعة فى فنزويلا، وليد مقلد واحتفظ بما يقرب من 45 مليون دولار فى حسابات مصرفية سويسرية.
 
13- ابن عمه الآخر "فادى العيسمى"، هو المسؤول عن ترتيب العقود الحكومية مع الشركات الخاصة التابعة لحزب الله.
 
14-  رغم كل ذلك، لم توجه له السلطات الفنزويلية تهما رسمية بتهريب المخدرات أو الفساد، ولم يجب على مطالبات مكتوبة لإجراء مقابلة صحفية معه.
 
15- حزب الله يمتلك منجمين للتنقيب عن الذهب ضمن مشروع "آمو"، منحها مادورو للحزب بغرض تمويل عملياتها
 
 

فنزويلا

حزب الله

طارق العسيمى

التنظيم الارهابى

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