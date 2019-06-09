تعرف إيه عن الإرادة؟!.. حسام يسير على المصاعب "دون أقدام"

كتب وتصوير: كريم عبد العزيز

اصابة واحدة فقط يمكن أن تهدم حياة إنسان ، الكثير منا يمتلك الكثير من القوة ولكن لا يمتلك القليل من الارادة التي يمتلك البطل الذي تحدي الكسر والألم النفسي قبل العضوي ، حسام مغاوري بطل تحدى كل الصعاب بعد اصابته بحادث كبير فقد علي اثره قدميه .

هذا العشريني يروى لنا تفاصيل حياته الجديدة المليئة بالارادة والطاقة الذي قرراها بعد الحادث الذي لم يوقفه عن الاستمرار في الحياة بل أضافه له القوة والعزيمة الذي يرويها لنا ، قائلا الحياة بدون رياضة وتحدى مملة لا طعم لها .

حسام يؤكد انه الرياضة هي مصدر السعادة الحقيقي له ومصدر إلهام وطاقته























