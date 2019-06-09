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تعاون بين الأمم المتحدة والصين فى مجال تكنولوجيا الفضاء الخارجى

الأحد، 09 يونيو 2019 11:18 م
تعاون بين الأمم المتحدة والصين فى مجال تكنولوجيا الفضاء الخارجى محطة فضاء
أ ش أ

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يعرض مكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي "أنوسا" يوم الأربعاء المقبل جهود التعاون مع الحكومة الصينية في إنشاء محطة فضاء متطورة.

 

وذكرت مصادر في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، اليوم الأحد، أن التعاون بين الأمم المتحدة والصين في مجال الفضاء الخارجي هو مبادرة تستفيد منها جميع دول العالم وبخاصة الدول النامية من خلال خلق نموذج جديد في بناء القدرات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

 

وأشارت المصادر إلى أنه من خلال هذه المبادرة يتلقى مكتب الأمم المتحدة للفضاء الخارجي دعمًا سخيًا من حكومة الصين بهدف تعزيز التعاون الدولي في علوم وتكنولوجيا الفضاء للأغراض السلمية؛ لا سيما للبلدان النامية، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة.

 


الامم المتحدة

انوسا

الصين

الفضاء

محطة فضاء

تكنولوجيا

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