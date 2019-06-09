"تضامن القليوبية": بدء تسجيل بصمة اليد والعين لحجاج الجمعيات الأهلية اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بقيادة الدكتور مجدي حسن وكيل الوزارة، قيام المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بالتعاون بداية تسجيل بصمة اليد والعين لضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية، وتقرر أن تكون مواعيد حجاج محافظة القليوبية من حجاج الجمعيات الأهلية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقين أيام 9، 10، 11، 12، 13/6/2019، بأحد مكاتب التسجيل بالشارع الجديد أمام مجمع الصوالحة الإسلامي بشبرا الخيمة.

ومن ناحيته أكد مجدي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أن إجمالي حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة القليوبية هذا العام 570 حاج "لإجمالي المستويان الأول والثالث، على أن يتم أخذ 130 حاجا يوميا بالمكتب.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أنه سوف يتم الحصول على البصمة من المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 80 عام، والتسجيل مجاناً دون تسديد أية رسوم، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال من المديرية لمكتب الشركة حتى يتم انتهاء الحجاج من تسجيل البصمة، وسوف يتم إرسال جوازات السفر الخاصة بالحجاج إلى الشئون الإدارية بوزارة الداخلية.