سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 04:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تشغيل صومعة القمح بالحسينية بطاقة 5 آلاف طن بالشرقية (صور)

الأحد، 09 يونيو 2019 04:04 م
تشغيل صومعة القمح بالحسينية بطاقة 5 آلاف طن بالشرقية (صور) تشغيل صومعة القمح بالحسينية بطاقة 5 الاف طن
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الشرقية،بدء التشغيل التجريبي لصوامع الغلال بصان الحجر البحرية التابعة لمركز الحسينية بتكلفة 209 مليون جنيهاً،حيث تم الإنتهاء من إنشاء 12 خلية على مساحة 15 فدان بطاقة تخزينية  5 آلاف طن لكل خلية بإجمالى 60 الف طن.

وأكد علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الحسينية، إنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بصوامع الغلال بصان الحجر البحرية بنسبة تنفيذ 98 % وفقآ للجدول الزمنى المحدد، لافتا إلى أنه جاري أعمال التشغيل التجريبي للصوامع تمهيدآ لإستلامها والبدء فى إستقبال الأقماح وتخزينها بتلك الصوامع.

يذكر أن الهدف من إنشاء تلك الصوامع هو خدمة مركز الحسينية ، بالإضافة إلى خدمة العديد من المراكز والمدن المجاورة، والتى ستعمل على تقليل نسبة الفاقد من الحبوب المخزنة،حيث أن محافظة الشرقية تحتل المركز الثاني في إنتاج القمح ، مما يجعل نسبة الفاقد تنعدم فى هذا المحصول الإستراتيجي.

تشغيل صومعة القمح بالحسينية بطاقة 5 الاف طن (1)
تشغيل صومعة القمح بالحسينية بطاقة 5 الاف طن 
تشغيل صومعة القمح بالحسينية بطاقة 5 الاف طن (2)
تشغيل صومعة القمح بالحسينية بطاقة 5 الاف طن 

 

تشغيل صومعة القمح بالحسينية بطاقة 5 الاف طن (3)
تشغيل صومعة القمح بالحسينية بطاقة 5 الاف طن 

محافظه الشرقيه

صوامع القمح

القمح

توريد القمح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

سوبر كورة يكشف أولى صفقات الأهلى الصيفية

سوبر كورة يكشف أولى صفقات الأهلى الصيفية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة