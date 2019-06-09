تشغيل صومعة القمح بالحسينية بطاقة 5 آلاف طن بالشرقية (صور)

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت محافظة الشرقية،بدء التشغيل التجريبي لصوامع الغلال بصان الحجر البحرية التابعة لمركز الحسينية بتكلفة 209 مليون جنيهاً،حيث تم الإنتهاء من إنشاء 12 خلية على مساحة 15 فدان بطاقة تخزينية 5 آلاف طن لكل خلية بإجمالى 60 الف طن.

وأكد علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الحسينية، إنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بصوامع الغلال بصان الحجر البحرية بنسبة تنفيذ 98 % وفقآ للجدول الزمنى المحدد، لافتا إلى أنه جاري أعمال التشغيل التجريبي للصوامع تمهيدآ لإستلامها والبدء فى إستقبال الأقماح وتخزينها بتلك الصوامع.

يذكر أن الهدف من إنشاء تلك الصوامع هو خدمة مركز الحسينية ، بالإضافة إلى خدمة العديد من المراكز والمدن المجاورة، والتى ستعمل على تقليل نسبة الفاقد من الحبوب المخزنة،حيث أن محافظة الشرقية تحتل المركز الثاني في إنتاج القمح ، مما يجعل نسبة الفاقد تنعدم فى هذا المحصول الإستراتيجي.



تشغيل صومعة القمح بالحسينية بطاقة 5 الاف طن



تشغيل صومعة القمح بالحسينية بطاقة 5 الاف طن