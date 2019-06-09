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تحقيقات: المتهم بتزوير الأوراق والأختام فى الموسكى قلد 12 خاتم حكومى

الأحد، 09 يونيو 2019 12:11 م
تحقيقات: المتهم بتزوير الأوراق والأختام فى الموسكى قلد 12 خاتم حكومى أوراق مزورة-أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات نيابة الموسكى، أن  صاحب مكتب زنكوغراف بالموسكى، المتهم بتصنيع أختام وأكلاشيهات لتزوير مستندات ومحررات رسمية، قلد 12 خاتم حكومى، لتزوير المستندات وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بدائرة القسم. 
 
وأشارت التحقيقات، إلى أن  معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام أحد الأشخاص صاحب مكتب زنكوغراف فى الموسكى، بمزاولة نشاط غير مشروع  فى مجال تقليد الأختام، والأكلاشيهات وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة، لجهات حكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبطه حال تواجده بمحل عمله، وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر بمشتملاته  يحوى  العديد من صور ونماذج لأختام ومستندات منسوبين للعديد من الجهات الحكومية وجميعهم "مقلدين"، بمواجهته إعترف بإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

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نيابه الموسكى

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