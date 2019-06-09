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تحرير 533 مخالفة تعدى وإشغال طريق خلال حملة لشرطة المرافق بالجيزة

الأحد، 09 يونيو 2019 09:15 ص
تحرير 533 مخالفة تعدى وإشغال طريق خلال حملة لشرطة المرافق بالجيزة إزالة إشغالات - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعدت شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة، بالعمرانية، والدقي، والعجوزة، والهرم، وأبو النمرس، حملة أمنية، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهى المخالفة، والباعة الجائلين، نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 533 مخالفة متنوعة، وإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

كما أسفرت حملة لضباط مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير 40 قضية إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وغش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار.

 


حملة أمنية

شرطة المرافق

أمن الجيزة

مباحث التموين

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