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تحرير 14 محضر تموينى بحملة على المخابز بكفر شكر بالقليوبية

الأحد، 09 يونيو 2019 12:31 م
تحرير 14 محضر تموينى بحملة على المخابز بكفر شكر بالقليوبية مخابز - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الأجهزة المحلية بمركز ومجلس مدينة كفر شكر حملة تموينية على المخابز بكافة قرى المدينة لمراقبة جودة الخبر ومدى مطابقته للمواصفات والتزام المخابز بالاشتراطات القانونية .

وأكد المهندس محمد حسينى عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة كفر شكر فى تصريحات صحفية أنه تم تحرير 14 محضر تموينى فى حملة تموينية مكبرة استهدفت كافة المخابز بالمدينة والقرى بهدف الحصول على خبز جيد مطابقة للمواصفات والاشتراطات الموضوعة بجانب مراقبة الصحة والبيئة العامة للمخابز مشيرة أن المخالفات شملت انتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتوقف مخابز عن العمل.

 

 

 


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كفر شكر القليوبيه

مخابز

حملة تموينية

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